|
«Да не сдохнешь ты». Минчанина в отделении милиции подвесили на крюк, били, сломали нос
Правозащитный центр «Весна» на своем сайте рассказывает историю, которая в этом году в октябре случилось с минчанином Дмитрием Качановичем – его задержала и жестоко избила милиция. Теперь Дмитрий написал жалобу на действия милиционеров в Следственный комитет.
Вечером 16 октябре компания молодых людей отдыхала в одном из минских кафе – у одного из друзей родились близнецы. Стали расходиться рано, около 9 вечера. На улице приятели в шутливой форме начали бороться, демонстрируя свои спортивные навыки. Кто-то из прохожих, видимо, принял шутки мужчин за настоящую драку и вызвал милицию. Милицейский патруль друзей задержал, передает
«Наряд стал нас задерживать. Естественно, мы возмущались, потому что все в порядке и никаких причин для задержания нет. Тем не менее, меня и друга грубо затолкали в автомобиль и отвезли в городской отдел милиции №2, что по улице Ангарской», – рассказал Качанович правозащитникам.
Патруль передал Качановича коллегам для оформления протокола – нахождение мужчин на улице в состоянии алкогольного опьянения милиционеры посчитали правонарушением. Однако во время оформления правоохранители выяснили, что Дмитрия ранее судили за сопротивление милиции. Это сильно изменило их отношение к задержанному: в отношении Дмитрия начались настоящие пытки – руки сковали наручниками за спиной, а затем за наручники подвесили на специально вбитый в стену металлический крюк. Да еще в таком месте, где отсутствует камера видеонаблюдения. На неоднократные просьбы Качановича ослабить наручники внимание никто не обращал.
«Один из работников, судя по погонах – старший сержант, вдруг нанес мне не менее трех ударов ногой. Вот прямо как я был в висячем состоянии на крюке… Бил по ребрам, а затем, накинув на лицо капюшон моей куртки, ударил ногой по лицу. Приятель мой, находившийся за дверью, спрашивал у других работников милиции взволнованно: «Почему он так кричит?» Но ему только говорили, что твой друг просто развлекается. После того, как меня поместили в камеру, я неоднократно просил вызвать врача, но на все просьбы слышал только одно: «Да не сдохнешь ты, ничего с тобой не случится», – вспоминает Дмитрий.
На следующий день утром задержанных увезли в Заводской РУВД. Там конвоир, увидев разбитое лицо Дмитрия, вызвал скорую. Медики зафиксировали у Качановича перелом костей носа, сильные удары ребер и синяки на теле и запястьях. В результате издевательств Дмитрий еще долго не мог свободно владеть руками, лечился и наблюдался у хирурга.
Справка о травмах Дмитрия. Фото — spring96.org
Дмитрий Качанович обратился в районный отдел Следственного комитета с заявлением о проведении проверки по факту его избиения в милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитный центр «Весна» на своем сайте рассказывает историю, которая в этом году в октябре случилось с минчанином Дмитрием Качановичем – его задержала и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)