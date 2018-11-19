Ильхам будет доволен: Беларусь как участник чужой войны

На улицах Минска – азербайджанские флаги и больше, чем обычно, милиции в форме и штатском. В Беларусь прилетел Ильхам Алиев, очередной друг Александра Лукашенко, с очередными обещаниями повышения сотрудничества и товарооборота. А что знают беларусы о торговле с Азербайджаном?





Жители Минска:





«Я знаю, что мы много военной техники продаём Азербайджану».





«Машины, трактора, лёгкая промышленность».





«Мы можем предложить им сельхозтехнику или учить их студентов. Они нам могут предложить, например, экономическую помощь. Президент Азербайджана нас уже спас от российского экономического давления».





Действительно, 8 лет назад Лукашенко срочно отдолжил у Алиева $ 190млн, чтобы отдать спорный долг «Газпрому». Авторитарных лидеров связывает многое: и Лукашенко, и Алиева международные организации обвиняют в жёстких нарушениях прав человека и в участии в коррупционных схемах. А сейчас на первый план азербайджанско-беларусской дружбе выходит оружие. Ильхам Алиев очень доволен беларусскими поставками и готовит новые оружейные контракты.





Вот что заявил Ильхам Алиев на встрече с послом Беларуси в Азербайджане: «Мы намерены продолжать сотрудничество в военно-технической сфере. Правда, как вы знаете, в Армении это вызывает, скажу так, приступы психоза, что крайне удивительно, потому что Азербайджан закупает вооружение не только в Беларуси. Крупнейшим поставщиком военной техники в Азербайджан является Россия».









Шасси от МАЗа и МЗКТ, боевые модули и оптические системы для бронетехники, системы связи и оперативного командования – это лишь часть беларусских разработок, поступивших в Азербайджан. Главной гордостью Ильхама Алиева на июньском параде Вооружённых сил стала беларусская реактивная система залпового огня «Полонез».





Оперативно-тактический ракетный комплекс бьёт на 300 км и несёт 140 кг груза в одной из 8 боеголовок.





26 июня на торжественном военном параде в Баку президент Азербайджана заявил:





«Враг должен знать, что у него нет ни одного военного или стратегического объекта, который Азербайджанская армия не могла бы уничтожить».





И это не демонстрация силы для сдерживания – на том же параде Алиев хвалил войска за кровопролитные бои с Арменией в апреле.





Беларусский «Полонез», как и другое мощное оружие, нарушает баланс сил в регионе и заставляет Армению вооружаться и размещать на своей территории больше российских военных. Притом Армения и Беларусь – союзники в рамках союза ОДКБ. Сейчас Ереван критикует Минск ещё и за нарушение этикета: Александр Лукашенко передал Ильхаму Алиеву информацию о выборе нового генсекретаря организации, рассказал о переговорах, происходивших за закрытыми дверями.





Виталий Цыганков, политический обозреватель «Радио Свобода»: «Армения особенно после армянской революции и победы Пашиняна для Александра Лукашенко является объектом критики, и эта критика будет развиваться».





Сегодня армянский лидер заявил, что прежних отношений с его страной больше не будет.





Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении: «Может мы и малочисленный, но великий народ, с тысячелетней историей, народ культуры, народ генералов… Будьте уверены, что народ и наше правительство в состоянии защитить интересы республики и с этим должны считаться все. Обещаю, что так и будет».





Похоже, дружить и торговать сразу со всеми, как приказывал правительству Александр Лукашенко, в случае Армении не получается.