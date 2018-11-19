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Что можно найти в архиве со своими данными от "ВКонтакте"

20.11.2018 01:00 — Разное | Tut.by  
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19 ноября социальная сеть «ВКонтакте» предоставила пользователям возможность скачивать данные своего аккаунта, которые она хранит. Редактор 42.TUT.BY воспользовалась возможностью и изучила архив с информацией о себе. Несложно догадаться, что у соцсети есть вся информация, которой с ней поделились. Однако любопытно видеть, как долго «ВКонтакте» хранит данные и что она узнает незаметно для пользователя.


Изображение: Stroganova / pixabay.com

Как получить архив со своими данными?

1. Пройти по ссылке

2. Нажать кнопку внизу страницы

3. Пройти проверку аккаунта

4. Дождаться архива в личных сообщениях

Моему аккаунту больше десяти лет, полный архив со всей моей информацией занял 11 мегабайт и пришел за несколько минут. В нем было несколько категорий данных, которые и так доступны публично. Вот они:

  • Вся информация, указанная в профиле на странице
  • Полный список друзей (в том числе заявки без ответа)
  • Подарки
  • Страницы, на которые я подписана (с указанием статуса администратора)

Остальная информация — личная, и ее довольно много.

Сообщения

«ВКонтакте» хранит полную историю сообщений за все время существования аккаунта. В архиве есть общение с отдельными пользователями, групповые чаты, а также переписка с сообществами и публичными страницами.


Стена

Архив содержит все записи «стены» с момента регистрации. В архиве указаны ссылки, которыми вы делились, и иллюстрации, которые прикрепляли к постам, а также комментарии. В массиве данных есть и удаленные публикации.


Лайки

Социальная сеть хранит архив отметок «Мне нравится» за всю историю аккаунта. Отдельно сложены лайки к фотографиям, видео, записям на стене, заметкам и товарам, (в том числе к удаленным). Идентификаторы работают как ссылки — по ним легко найти конкретный пост, который вы лайкнули вчера или восемь лет назад.


Фотографии

«ВКонтакте» есть все фотографии, которые вы загрузили в свой аккаунт — и это вполне логично. Любопытно, что соцсеть хранит не только само изображение и дату загрузки, но также место, где было сделано фото.


Интересы и часто посещаемые места

Самая любопытная информация собрана для рекламодателей.

К примеру, социальная сеть ведет список ваших интересов (скорее всего, для более точного показа рекламы). В моем списке встретились как верно подобранные категории вроде «Кинофильмы», «Наука и техника», так и не совсем релевантные — например, «Бизнес» и «Производство». Обнаружились даже противоречащие друг другу: «Вклады и депозиты» и «Кредиты и займы».

Также среди рекламных данных есть список мест, которые я часто посещаю с их географическими координатами. В их числе — дом и «работа/учеба». У остальных мест расставлены пометки вроде «Популярное место» или «Часто бывает». Все места отмечены правильно — это действительно точки, в которых я регулярно нахожусь.


На закуску — в разделе «ретаргетинг» соцсеть готова показать, сколько раз вы были в группах ретаргетинга (показа рекламы конкретной группе пользователей). У меня — 8189.

Кто может получить вашу информацию?

«Мы можем поделиться информацией о вас, чтобы вам было удобнее использовать возможности „ВКонтакте“ или если этого требует действующее законодательство», объясняет команда социальной сети. Информация может быть предоставлена:

Другим пользователям «ВКонтакте». Например, чтобы показать им ваше имя, фотографии, профиль, публикации, истории, список друзей и подписок, если это позволяют выбранные вами настройки приватности.

Сторонним разработчикам приложений. Когда вы добавляете игру или приложение, вы разрешаете разработчику доступ к указанной в специальном уведомлении информации. Например, к списку друзей и данным из описания профиля — имени, городу, дате рождения, фотографии.

Поставщикам услуг, которые поддерживают функциональность наших сервисов или оказывают нам услуги — в необходимом для этого ограниченном объеме. К примеру, поставщики могут помогать нам осуществлять платежи и проводить аналитические исследования.

Государственным органам, по их официальным запросам — при наличии законных оснований. Для соблюдения судебных решений, способствования расследованиям, защиты прав третьих лиц, выявления случаев мошенничества и угроз безопасности.

Также соцсеть может раскрывать обобщенную анонимизированную информацию, не содержащую персональные данные (такую как сегменты аудитории) бизнес-партнерам и рекламодателям. По этой информации невозможно идентифицировать конкретного пользователя.

Что могут требовать госорганы?

Авторы пояснения подчеркивают, что за непредоставление информации судам и правоохранительным органам по официальным запросам для компании может наступить ответственность, в том числе уголовная.

В списке госорганов, с которыми работает соцсеть, указаны только российские ведомства. Наверняка неизвестно, предоставляет ли «ВКонтакте» информацию по запросам белорусских государственных органов.

В абсолютном большинстве случаев российские правоохранительные органы не сообщают администрации площадки конкретные обстоятельства дел, а факт наличия или отсутствия возбужденного уголовного дела с точки зрения законов не имеет значения. Уведомлять пользователей о поступивших запросах в большинстве стран мира, включая Россию, запрещено.

«Без судебного решения у нас могут затребовать: адрес личной страницы пользователя, время и IP-адрес регистрации профиля, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, время и IP-адрес последнего изменения пароля, историю смены имени пользователя и прикреплённого номера мобильного телефона, время и IP-адрес размещения указанного в запросе контента, историю блокировок страницы и обращений в поддержку, историю и перечень IP-адресов для входа на страницу», — говорится в пояснении компании. При этом личные сообщения не могут быть выданы ни одному из государственных органов без соответствующего решения суда.

 
 
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Несложно догадаться, что у соцсети есть вся информация, которой с ней поделились. Однако любопытно видеть, как долго "ВКонтакте" хранит данные и что она узнает...
 
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