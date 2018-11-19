Впервые за 25 лет у белорусской компании появился шанс начать самостоятельную добычу газа в Украине





Киев и Минск смогли подойти к решению значительной части накопившихся проблем и дали толчок для развития отношений как минимум на первую половину 2019 года .

Этот толчок дали как минимум два события, состоявшиеся в последнее время.

Во-первых, это заседание Межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, прошедшее 11 октября в Гомеле. В рамках этого мероприятия были обсуждены пути разрешения конфликтных ситуаций во взаимной торговле, в частности, поставки белорусского цемента, стройматериалов, допуска белорусских компаний на украинские тендеры. В этот же день министр регионального развития Украины Г. Зубко заявил, что обсуждались вопросы развития речного транспорта и реализация планов может привести к удешевлению белорусских товаров, в частности топлива, на украинском рынке .

Во-вторых, значительное влияние на сотрудничество оказал Форум регионов Беларуси и Украины, в ходе которого стороны подписали соглашение о реадмиссии, шесть соглашений о сотрудничестве между белорусскими и украинскими областями, а так же городами Гомель и Днепр.

На данный момент, отмечают аналитики экспертной инициативы « Минский диалог » в новом выпуске «Минского барометра», Минск значительно укрепил свои позиции на украинском рынке

Так, белорусские дорожники выиграли несколько тендеров на строительство и реконструкцию дорог в Украине на общую сумму более 20 млн долларов . Учитывая постоянный рост бюджетов дорожного строительства (на 2019 год запланировано до 56 млрд гривен (2 млрд долларов) - наличие пакета крупных контрактов позволяет претендовать на еще большие объемы.

Продолжает расширять свое присутствие на рынке добычи углеводородов"Беларуснефть". Компания получила заказ на бурение еще 9 скважин от ДТЭК "Нефтегаз" (компания Рината Ахметова). Кроме того, белорусская компания подписала с государственной "Укргаздобычей" два контракта и меморандум о расширении сотрудничества. Это позволяет заработать еще не менее 10 млн долларов на бурении и обслуживании скважин .

Отдельно эксперты обращают внимание на запуск "Укргаздобычей" формата РЕС (production enhancement contract) для своих партнеров. Такие контракты предполагают передачу в полное управление иностранцам старых скважин и месторождений для интенсификации добычи сырья с обязательным минимумом продажи украинскому государству. В числе 5 компаний, которые могут претендовать на участие в тендерах, есть "Беларуснефть". Впервые за последние 25 лет белорусская компания получила шанс начать самостоятельную добычу газа в стране, откуда технически можно доставить продукт в Беларусь.

Кстати, на Форуме регионов Беларуси и Украины компании двух стран подписали договоров на сумму более 101 млн долларов. Большая часть этой суммы приходится на несколько крупных игроков. В частности, БелАЗ заявил о поставке на украинский рынок еще 20 самосвалов (дополнительно к заказанным ранее). Покупателем выступают структуры холдинга "Метинвест" Рината Ахметова . Белорусская нефтяная компания заявила о намерении выйти на годовой уровень 2,2 млрд долларов в поставке нефтепродуктов по результатам 2018 года .

Таким образом, в сентябре-октябре 2018 года появился шанс на развитие сотрудничества по нескольким стратегическим направлениям: самостоятельная добыча белорусскими компаниями углеводородов в Украине, участие в строительстве и реконструкции украинских дорог в качестве одного из ключевых игроков, сдвиг с мертвой точки проекта восстановления судоходства по Днепру и Припяти.

Все это происходит на фоне усиления позиций в автомобильной промышленности, машиностроении, нефтехимии. Информация о возможном решении проблем антидемпинговых расследований и пошлин, озвученная президентами, так же может восприниматься положительно — как сигнал к развитию торговых отношений между странами.

Однако если украинские конкуренты белорусских поставщиков потеряют административный ресурс, они могут начать более активно действовать в информационном поле, создавая негативный информационный фон и таким образом склоняя руководство Украины к принятию политических решений по ограничению белорусского присутствия на внутреннем рынке страны.

Общий прогноз развития отношений на ближайшие месяцы положителен как в экономической, так и в политической области, отмечают эксперты «Минского диалога». Но если белорусская сторона продолжит игнорировать вопросы информационной работы на украинском рынке, то уже первое полугодие 2019 года может ознаменоваться одним, либо несколькими кризисами в двусторонних отношениях. Неумение работать с информационными потоками помноженное на увеличивающиеся количество заинтересованных в срыве отдельных соглашений в экономике или политике (среди бизнеса, украинских политиков, российских элит) создает слишком большие риски.