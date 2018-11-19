Справка. Праймериз, или внутрипартийные выборы (предварительное голосование), — выборы единого кандидата от политической партии. Победитель внутрипартийных выборов затем соревнуется с кандидатами от других партий в ходе основных выборов.





Праймериз, по словам политика, планируется провести в начале 2019 года. Если все пройдет хорошо и будет создана единая команда, которая будет работать на единого кандидата, можно будет начинать массовые общественные кампании - по вопросам пенсий, судебного произвола, экологических проблем, против алкоголизации.

"Кампания праймериз теперь единственная возможность пополнить новыми людьми демократические партии, независимые профсоюзы, молодежные организации. Лукашенко не зря проговорился о вакханалии. Он боится, что люди начнут политизироваться, поэтому он разводит парламентские и президентские выборы, хотя они и совпадают по времени. Зачем давать двойную дозу политики народу, люди же могут и пробудиться. Лучше провести полусонные "палаточные", потом полусонные президентские выборы, и желательно летом.

Лукашенко боится активности людей. Эта активность может проявляться в участии в выборах и требовании справедливого подсчета голосов, это может быть протест или бойкот, национальная забастовка, когда всем станет понятно - терпение закончилось.

Понятно, что в теперешних условиях мы не сразу победим. Но мы говорим о том, чтобы просто дать белорусам надежду", - сказал Павел Северинец.

По его словам, если в городе на тысячу населения есть один активист, город начинает "кипеть". В Гродно на 360 тысяч населения нужно 360 активистов. Набрать их можно будет благодаря праймериз, а количество затем перейдет в качество.













"Когда Господь скажет, что время Лукашенко закончилось, и народ решит, что ему пора уходить, мы должны быть готовы дать ответ, кто, какая команда с какой программой поведет страну по новому пути. Поэтому большая часть демократических сил должна говорить одним голосом. Для этого мы предлагаем проводить встречи в течение трех-четырех месяцев по всей Беларуси. Пусть на эти встречи приезжают и выступают те, кто готов участвовать в праймериз, это могут быть лидеры политических партий и просто люди с улицы. Нужно хорошо поработать, приложить усилия, и тогда в начале 2019 года мы можем стать свидетелями выбора людей "народного" кандидата", - воодушевленно говорит Павел Северинец, периодически прерываемый одобрительными аплодисментами активистов.

"Что даст такой выбор? Белорусы в течение 20 лет не выбирают никого и ничего. С помощью процедуры праймериз мы попытаемся выбрать лучшего, сильнейшего - своеобразного "народного героя". Кто-то может раскритиковать идею праймериз, кто-то пойдет на выборы сам, но если мы сумеем значительную часть, критическую массу демократических сил сплотить вокруг этого проекта, то люди будут с интересом следить, присоединяться, голосовать, делиться этим в социальных сетях, распространять информацию об альтернативе. На первом этапе главное - привлечь как можно больше людей. Когда люди видят альтернативу, выбирают из 3-7 достойных людей, тогда начинает складываться команда, люди будут сами проявлять инициативу. Людям нужна надежда, если белорусам ее дать - они могут творить чудеса. Сегодня же люди практически отчаялись. Какая у нас остается надежда? Уехать отсюда?" - говорит политик.





Северинец сразу предупреждает: не стоит думать, что благодаря праймериз будет выбран супергерой, который поднимет флаг революции и всех спасет.





"Это тяжелая работа на перспективу, и тот, кто будет организовывать праймериз, должен понимать, что идет на крест. У нас за желание стать президентом можно потерять свободу и даже жизнь. Поэтому нужно все это понимать и принять для себя серьезное решение.





Народный кандидат и единая команда нужны еще для одного возможного сценария. Вряд ли силами народа удастся сломать отлаженную годами систему. Но есть вероятность, что случится форс-мажор. Помните, как несколько месяцев назад появилась информация, что Лукашенко с инсультом попал в больницу? Если в такой ситуации форс-мажора оппозиция не будет иметь единого голоса - придет Россия. Нужен единый голос, одна команда и программа. Мы должны быть готовы ко всему на 100%", - подчеркнул Павел Северинец.













Судя по эмоциональным выступлениям активистов, многие всерьез ждут от 2019 года каких-то народных волнений и изменений. Большие надежды возлагаются на то, что люди дошли до точки кипения и больше не могут терпеть. В общем, оппозиция ждет самой настоящей политической вакханалии.

Во время встречи Павел Северинец предложил план из семи шагов, как изменить Беларусь после Лукашенко. Далее - по цитатам политика.

Шаг 1. Возвращение Конституции 1994 года. Все, что было после - это ломка закона. Благодаря этому шагу мы вернемся в правовое поле в масштабах Беларуси и в международном контексте.

Шаг 2. Создание временного правительства. Пока происходят перемены, нужно, чтобы экономика продолжала работать. В этом плане временное правительство столкнется с огромными трудностями. БССР в начале 90-х годов имела валовой внутренний продукт в размере 55 млрд долларов. Сейчас 2018 год, и валовой внутренний продукт немножко более 54 млрд. И это почти за 30 лет. Это все, что нужно знать о белорусской экономической модели. Правительство должно будет начать серьезную структурную перестройку.

В это временное правительство войдут не только победители, руководители и эксперты из партий, участвовавших в праймериз, но и некоторые представители сегодняшнего правительства, которые не участвовали в преступлениях, не запятнали себя преследованием инакомыслящих. Так мы обеспечим правовую стабильность и преемственность. Но в дальнейшем эту систему нужно будет демонтировать практически полностью.

Шаг 3. Освободить человека. Посмотрите на белорусов в автобусах - мрачные, головы опущены, лица грустные. Каждый белорус окружен с разных сторон страхами, угрозами - на шее у каждого по несколько петель. Человек тянет свою семью и думает как прожить. Он не думает о том, чтобы что-то поменять в стране, а думает, как выплатить кредит, чтобы не уволили по контракту, обеспечить своих детей. Белорусы находятся сразу в нескольких клетках.

Чтобы освободить человека из этих клеток, необходима отмена всех драконовских декретов, законов, контрактной системы и т.д.

Шаг 4. Свободные, открытые парламентские выборы. Белорусы должны сами выбрать свой парламент. Белорусы должны иметь свое реальное представительство, чтобы депутатов не назначали, а чтобы они избирались и отвечали перед избирателями. Только тогда можно будет говорить о новой модели государства и экономики.





Шаг 5. Создание независимой судебной и правоохранительной системы. То, что сегодня происходит в судах, не имеет никакого отношения к закону и юстиции. Нам нужен независимый суд, правоохранительная система, которая будет защищать народ, как и положено по Конституции.

Шаг 6. Борьба с коррупцией.

Нужно сломать хребет коррупции очень быстро, за несколько месяцев, пока не очнутся реакционные силы. Раз и навсегда сломать эту систему, как это сделали в свое время в Грузии, США. У христианских демократов есть радикальное предложение - принять "Закон Линкольна". Он очень простой, его аналоги есть во всех развитых странах мира. Но ни в одной стране СНГ такого закона нет. Суть заключается в том, что если человек помогает государству разоблачить факт коррупции, то получает 25% от суммы украденного.





Фактически - человек будто нашел клад. На Западе чиновники не воруют не потому, что там люди лучше или рождаются ангелами. На Западе просто не выгодно воровать, так как любой человек может заснять факт кражи, подать в суд и получить свои 25%. У нас же обычные люди видят факты коррупции, но ничего не могут сделать.

Если у нас будут независимые суды, благодаря "закону Линкольна" за несколько месяцев в казну можно будет получить десятки миллиардов долларов.

Шаг 7. Восстановление местного самоуправления.

Сегодня Беларусь нельзя назвать республикой, так как все в стране работает на одного человека. Чиновники, до самого высокого ранга, говорят, мол, "мы с вами все понимаем, но..." и показывают вверх. То есть они боятся не Бога, а хорошо нам всем известного человека и его "опричников". Должно быть по-другому.

По всей Беларуси налоги собираются с граждан, все идет в районы, из районов в область, из области в министерство, из министерства в центр и оттуда - по тому же пути возвращается вниз, но уже значительно меньше. Получается, с вас собрали большие деньги, но вам возвращаются копейки. Предложение христианских демократов заключается в том, чтобы треть налогов оставалась полностью на местах. Одна треть идет в местный бюджет, и люди сами собираются в местный муниципалитет, управление, и решают, куда эти деньги потратить.

Вторая треть идет в региональный бюджет. Третья часть идет в Минск на нужды государства. Такая система исключает злоупотребления, получается баланс между людьми на местах, региональными элитами и центральной властью. Такая система в свое время работала в ВКЛ, а это была передовая держава в регионе, в пять раз больше, чем сегодняшняя Беларусь.





Все эти шаги, по словам Павла Северинца, должны происходить в атмосфере моральной революции.

"Если нам и нужна революция, то - моральная. У нас в Беларуси сейчас норма воровать, врать, пить, бояться, пугать. В нормальном обществе норма другая. Норма - быть свободным, говорить правду, быть трезвым. Это и есть здоровая Беларусь, нормальная страна.

Нельсон Мандела говорил, что не трудно изменить общество, атмосферу в обществе можно изменить за несколько лет. Трудно изменить себя самого. Мы, лидеры оппозиции, активисты, должны начать показывать пример, быть двигателем изменений.



Мы думаем, что мы в яме, но в реальности мы в шахте. За 25 лет режима люди просто отвыкли делать многие вещи. Мы на первом месте по употреблению алкоголя на душу населения в мире, на первом месте по количеству женщин в тюрьмах. По воле мам, которые делают аборты, в год уничтожается такой город как Молодечно. Люди массово уезжают работать в Польшу и Россию. Это огромный провал, из которого нам придется выбираться очень долго, возможно, целую жизнь", - подытожил политик.



