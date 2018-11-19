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Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

20.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

18 ноября 2018 года в Минске проходил VIII открытый фестиваль искусств «Хрустальная лира». В очередной раз творческие коллективы Волковысского городского Дома культуры подтверждают высокое мастерство, артистизм, и отличную подготовку!

Бурными аплодисментами зал приветствовал выступление наших артистов! Зажигательная музыка, интересная постановка танцев, пластика, яркие костюмы, артистизм никого не оставили равнодушными. А профессиональное жюри по достоинству оценило постановки хореографических номеров:

ансамбль эстрадного танца «Смешарики» - диплом первой степени;

образцовый ансамбль эстрадного танца «Волковысские непоседы» - диплом первой степени;

студия танца «Карамелька» - диплом второй степени.

Очередные дипломы и хрустальные кубки фестиваля пополнят коллекцию наград коллективов. Поздравляем всех участников коллективов и их руководителей - Александра Мельникова и Ирину Гримайло.

Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»

 
Теги: Минск
 
 
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18 ноября 2018 года в Минске проходил VIII открытый фестиваль искусств «Хрустальная лира». В очередной раз творческие коллективы...
 
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