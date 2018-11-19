Успех творческих коллективов городского Дома культуры на фестивале искусств «Хрустальная лира»





18 ноября 2018 года в Минске проходил VIII открытый фестиваль искусств «Хрустальная лира». В очередной раз творческие коллективы Волковысского городского Дома культуры подтверждают высокое мастерство, артистизм, и отличную подготовку!

Бурными аплодисментами зал приветствовал выступление наших артистов! Зажигательная музыка, интересная постановка танцев, пластика, яркие костюмы, артистизм никого не оставили равнодушными. А профессиональное жюри по достоинству оценило постановки хореографических номеров:

ансамбль эстрадного танца «Смешарики» - диплом первой степени;

образцовый ансамбль эстрадного танца «Волковысские непоседы» - диплом первой степени;

студия танца «Карамелька» - диплом второй степени.

Очередные дипломы и хрустальные кубки фестиваля пополнят коллекцию наград коллективов. Поздравляем всех участников коллективов и их руководителей - Александра Мельникова и Ирину Гримайло.



























