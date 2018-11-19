ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Чтобы не отбросить коньки". Как 89-летний гомельчанин выходит на лед - и побеждает старость

20.11.2018 07:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Ну что ты вцепился в него?» — «Так я из Одессы». — «И что же, у вас там катков нет?» — «У нас там только море». Лев Ильич пытается оторвать от бортика очередного новичка. Новичок прикреплен надежно: «А-а-а! Страшно». — «Пока боишься, ничего не выйдет. Смотри, как надо», — и пенсионер гордо выписывает фигуры — то едет спиной вперед, то покружится, то сделает кораблик. Вообще-то врачи его предупреждали — на льду особо не шалить, но в честь дня рождения, считает он, немного можно. Льву Ильичу Нуйдену исполнилось 89.


На коньках он стоит, сколько себя помнит. Тогда, 80 лет назад, не было ни ледовых арен с музыкой, ни крытых катков с искусственным льдом. Да и сами коньки были большой роскошью. Но ему повезло — как-то на чердаке наткнулся на дядькины «снегурки». Привязал к валенкам да и поехал.

Открыть/скачать видео (29.31 МБ)

— Самое большое удовольствие было скатиться с горки и ухватиться за проезжающую машину! Машин тогда было мало, поэтому выжидали подолгу — и если уж ехала, то пропустить было нельзя, — вспоминает суровые мальчишечьи развлечения пенсионер.

Так и катался, пока не началась война. Отца забрали на фронт, а семью Льва Ильича отправили в эвакуацию в Алтайский край. Село Половинкино, куда переехали Нуйдены, стояло (да и сейчас стоит) на самом берегу реки Алей, которая в ноябре превращается в огромный каток.

— С другом мы охотились на сусликов, сдавали шкурки и топленое сало — так потихоньку и насобирали денег и купили себе коньки.

— А много сусликов понадобилось?

— Ой, теперь уже и не вспомню!



Кстати, коньки в те непростые годы нужны были 12-летним пацанам не только ради развлечения. На них, пока Алей не замело снегом, они гоняли в ближайший город по делам да за покупками.

— До Рубцовска по реке напрямую было всего 12 км. А если еще ветерок, то пальто вот так расстегнешь — и летишь, как на парусе, — пенсионер снова улыбается от воспоминаний.


Уже после войны Лев Ильич окончил Ленинградский индустриальный техникум, 8 лет жил и работал на Урале, в конце 50-х вернулся в Гомель. Время, говорит, было непростое, но как бы тяжело ни приходилось, хобби свое не оставлял. Только теперь еще и в хоккей играл в заводской команде.

— Надо было и работать, и жене по дому помогать. А тут игры… Меня тренер у жены отпрашивал.

— И что, отпускала?

— Знала ведь, за кого выходила.


На пенсии времени на хобби стало больше, а вот денег поубавилось. Не всегда из скромного бюджета удавалось выкроить на очередной поход в ледовый. И тогда Лев Ильич написал письмо губернатору.

— Тогда еще был [Александр Серафимович] Якобсон. Я написал, что возможности ходить часто у меня нет, а не ходить не могу — ну и попросил льготу. А мне р-р-раз — и пожизненный абонемент выписали. Но я его уже давно не предъявляю, меня и так все здесь знают.


Своим потрепанным от времени «безлимитом» Лев Ильич планирует пользоваться еще не один год.

— Человек сам выбирает свою дорогу. Курить я еще в молодости бросил. «Литрболом» не увлекаюсь. На диване лежать не люблю. Был в поликлинике, делал УЗИ сердца, врач говорит, что какой-то клапан не работает. А я смеюсь: говорю — только бы на катке не отбросить коньки!


 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
80 лет назад не было ни ледовых арен с музыкой, ни крытых катков с искусственным льдом, да и сами коньки были большой роскошью. Но ему повезло. На чердаке наткнулся на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые из США разрабатывают уникальное обезболивающее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика