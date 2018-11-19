Ели на новогодних базарах в Минске будут продаваться от Br10

Во всех районах Минска будут организованы елочные базары, сообщает агентство "Минск-Новости".

На оперативном совещании в городском исполнительном комитете начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло рассказал, что базары начнут работу 22 декабря и продолжат ее до последнего дня года.

Стоимость живых елей составит, в зависимости от высоты, Br10-30. Также, с учетом растущего спроса, в розничную торговую сеть поступят искусственные новогодние ели, по цене от Br4,30 до 570.

20 декабря на Октябрьской площади начнет работу рождественская ярмарка. В 12 павильонах будут продавать сувениры, выпечку и горячие напитки - чай, кофе, глинтвейн. Продлится ярмарка до 15 января. Также с 15 декабря по 15 января возле Дворца спорта будет работать "Калядны кiрмаш".