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Ели на новогодних базарах в Минске будут продаваться от Br10

20.11.2018 06:01 — Разное | Интерфакс  
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Во всех районах Минска будут организованы елочные базары, сообщает агентство "Минск-Новости".

На оперативном совещании в городском исполнительном комитете начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло рассказал, что базары начнут работу 22 декабря и продолжат ее до последнего дня года.

Стоимость живых елей составит, в зависимости от высоты, Br10-30. Также, с учетом растущего спроса, в розничную торговую сеть поступят искусственные новогодние ели, по цене от Br4,30 до 570.

20 декабря на Октябрьской площади начнет работу рождественская ярмарка. В 12 павильонах будут продавать сувениры, выпечку и горячие напитки - чай, кофе, глинтвейн. Продлится ярмарка до 15 января. Также с 15 декабря по 15 января возле Дворца спорта будет работать "Калядны кiрмаш".

 
Теги: Минск
 
 
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Во всех районах Минска будут организованы елочные базары, сообщает агентство "Минск-Новости". На оперативном совещании в городском исполнительном комитете...
 
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