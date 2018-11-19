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"Меня просили не шутить". Максим Галкин рассказал, как он выступал перед Лукашенко
Недавно гостем шоу Басты Gazlive стал юморист Максим Галкин. В интервью он в том числе рассказал о своих преимуществах в политическом юморе и о том, как шутил об Александре Лукашенко в его присутствии.
Своими преимуществами в политическом юморе Галкин называет доброту.
— Я старался всегда сатирически, иронически и от души [шутить]. При этом я сам человек незлобливый. Поэтому оно и получается всегда по-доброму. <…> Однажды на «Славянском базаре», два года назад, я и про Лукашенко, и про Путина, и про Медведева нашутил хорошо.
— Страшно было? — уточнил Василий Вакуленко у своего гостя.
— Не-не. Страшно было тем, кто меня выпускал на сцену. Они [организаторы] меня, честно говоря, просили не шутить. Но я что-то подумал: «Сколько можно не шутить?». Вышел и говорю: «Александр Григорьевич, вы так давно у власти. Если вы подустанете, мы можем договориться с Дмитрием Анатольевичем, он вас подменит. Ему все равно сейчас делать нечего». Это было в трансляции по белорусскому телевидению, ничего не вырезали. Ну, народ в Беларуси был вообще счастлив [шутке].
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Недавно гостем шоу Басты Gazlive стал юморист Максим Галкин. В интервью он в том числе рассказал о своих преимуществах в политическом юморе и о том, как шутил об...
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