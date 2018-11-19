Снять квартиру в регионе: где за $170 можно арендовать почти апартаменты?



фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Общие сведения

Снять квартиру в Бобруйске не особенно трудно, на протяжении последних десятилетий построено множество новых домов и несколько микрорайонов, притом, что численность населения осталась примерно той же, что и 20-30 лет назад. Благодаря этому существует изрядное количество свободных квадратных метров, часть из которых хозяева стремятся сдать.

В городе можно найти практически все варианты частного найма жилья:

квартиры на длительный срок;

квартиры на несколько месяцев;

квартиры на сутки.

Однако снимать квартиру на сутки для постоянного проживания слишком дорого, потому рассматривать их здесь мы не станем.

Уровень зарплат в Бобруйске далеко не столичный, приезжих не особенно много. Основная масса квартирантов – местные молодые семьи, которые пока не обзавелись собственным жильем.

Большая часть объявлений о сдаче квартир ориентировано именно на таких бобруйчан, и появляется на городском сайте bobr.by. На известных сайтах республиканского значения, вроде www.domovita.by , чаще выходят объявления о сдаче квартир на сутки и предложения самого дорогого жилья.

Описать нынешнее состояние рынка съемного жилья можно на нескольких типичных примерах.

Типичные варианты съемных квартир в Бобруйске

Вариант 1.

Первый вариант – квартира с мебелью в центре. Состояние «въезжай и живи».

Делать ремонт и обживаться не нужно. Особое достоинство – центр. Все необходимое: супермаркеты, банки, почта, фитнес-клубы недалеко. Если ритм жизни неспешный, то можно обойтись без личного авто.





Вариант 2.

Примерно такой же вариант в новом микрорайоне «Западный».

Новый дом, рядом гипермаркет Ноев Ковчег, отрылась новая школа, через дорогу сосновый лес. Цена, по бобруйским меркам, высокая.





Вариант 3.

Следующее предложение почти вдвое дешевле, ориентировано на семью:

В отличие от «Западного», «Даманский» – давно обжитый район, с хорошей инфраструктурой. 20-30 лет назад бобруйчане ездили за покупками и развлечениями «в город», т.е. район Площади Ленина и Городского рынка. Сейчас едут на «Даманский» «в Корону».



