﻿ Снять квартиру в регионе: где за $170 можно арендовать почти апартаменты?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снять квартиру в регионе: где за $170 можно арендовать почти апартаменты?

20.11.2018 07:00 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Снять квартиру в регионе: где за 0 можно арендовать почти апартаменты?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Общие сведения

Снять квартиру в Бобруйске не особенно трудно, на протяжении последних десятилетий построено множество новых домов и несколько микрорайонов, притом, что численность населения осталась примерно той же, что и 20-30 лет назад. Благодаря этому существует изрядное количество свободных квадратных метров, часть из которых хозяева стремятся сдать.

В городе можно найти практически все варианты частного найма жилья:

  • квартиры на длительный срок;
  • квартиры на несколько месяцев;
  • квартиры на сутки.

Однако снимать квартиру на сутки для постоянного проживания слишком дорого, потому рассматривать их здесь мы не станем.

Уровень зарплат в Бобруйске далеко не столичный, приезжих не особенно много. Основная масса квартирантов – местные молодые семьи, которые пока не обзавелись собственным жильем.

Большая часть объявлений о сдаче квартир ориентировано именно на таких бобруйчан, и появляется на городском сайте bobr.by. На известных сайтах республиканского значения, вроде www.domovita.by, чаще выходят объявления о сдаче квартир на сутки и предложения самого дорогого жилья.

Описать нынешнее состояние рынка съемного жилья можно на нескольких типичных примерах.

Типичные варианты съемных квартир в Бобруйске

Вариант 1.

Первый вариант – квартира с мебелью в центре. Состояние «въезжай и живи».

 

Делать ремонт и обживаться не нужно. Особое достоинство – центр. Все необходимое: супермаркеты, банки, почта, фитнес-клубы недалеко. Если ритм жизни неспешный, то можно обойтись без личного авто.

Снять квартиру в регионе: где за 0 можно арендовать почти апартаменты?

 

Вариант 2.

Примерно такой же вариант в новом микрорайоне «Западный».

Новый дом, рядом гипермаркет Ноев Ковчег, отрылась новая школа, через дорогу сосновый лес. Цена, по бобруйским меркам, высокая.

Снять квартиру в регионе: где за 0 можно арендовать почти апартаменты?

 

Вариант 3.

Следующее предложение почти вдвое дешевле, ориентировано на семью:

В отличие от «Западного», «Даманский» – давно обжитый район, с хорошей инфраструктурой. 20-30 лет назад бобруйчане ездили за покупками и развлечениями «в город», т.е. район Площади Ленина и Городского рынка. Сейчас едут на «Даманский» «в Корону».

Снять квартиру в регионе: где за 0 можно арендовать почти апартаменты?

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйск самый большой из не областных городов Беларуси, в нем более 200 тысяч жителей, которые занимают несколько тысяч многоквартирных и частных домов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп ввел санкции против кубинских отелей и курортов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика