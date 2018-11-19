|
В Парламентской ассамблее НАТО выступили за четкую перспективу членства Украины в НАТО и ЕС
Присоединение Украины, Грузии, Молдовы, а также балканских стран к Евросоюзу и НАТО должно основываться исключительно на выполнении критериев членства, отмечается в докладе Парламентской ассамблеи НАТО "Противодействие российским гибридным угрозам: обновление".
В Парламентской ассамблее НАТО выступили за предоставление Украине перспективы членства в Альянсе и Евросоюзе. Об этом говорится в специальном докладе ПА НАТО "Противодействие российским гибридным угрозам: обновление", опубликованном 19 ноября на сайте ассамблеи.
"Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, проблема "серых зон" в Восточной Европе должна быть решена. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом. Грузии, Украине и Молдове, а также западнобалканским странам следует дать четкую перспективу членства в НАТО и ЕС. Их присоединение должно основываться исключительно на выполнении критериев членства", – говорится в документе.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики внеблоковости. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.
В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко говорил, что в скором будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз.
20 сентября Верховная Рада Украины внесла в повестку сессии и направила на рассмотрение в Конституционный Суд Украины законопроект о закреплении в Основном законе курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Присоединение Украины, Грузии, Молдовы, а также балканских стран к Евросоюзу и НАТО должно основываться исключительно на выполнении критериев членства,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)