В Парламентской ассамблее НАТО выступили за четкую перспективу членства Украины в НАТО и ЕС

В Парламентской ассамблее НАТО выступили за предоставление Украине перспективы членства в Альянсе и Евросоюзе. Об этом говорится в специальном докладе ПА НАТО "Противодействие российским гибридным угрозам: обновление", опубликованном 19 ноября на сайте ассамблеи.





"Чтобы ограничить пространство для российской гибридной войны, проблема "серых зон" в Восточной Европе должна быть решена. Оставляя страны Восточной Европы в неопределенности, мы будем поощрять дальнейшую российскую агрессию и напряженность в отношениях с Западом. Грузии, Украине и Молдове, а также западнобалканским странам следует дать четкую перспективу членства в НАТО и ЕС. Их присоединение должно основываться исключительно на выполнении критериев членства", – говорится в документе.





Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики внеблоковости. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.





В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко говорил, что в скором будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз.









20 сентября Верховная Рада Украины внесла в повестку сессии и направила на рассмотрение в Конституционный Суд Украины законопроект о закреплении в Основном законе курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Соответствующее решение поддержал 321 народный депутат.



