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Под Минском задержали наркодилеров, которых искали по всему СНГ

20.11.2018 07:27 — Разное | Партизан  
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Под Минском задержаны наркоторговцы, объявленные в межгосударственный розыск СНГ.

Об этом 19 ноября проинформировали в пресс-службе Управления внутренних дел (УВД) Минского облисполкома.

Сообщается, что правоохранителям удалось выявить сеть распространения психотропов в Минском районе и Могилеве. Двое мужчин, прибывшие в белорусскую столицу из соседней страны, работали на интернет магазин. Они были объявлены в розыск в Российской Федерации.

«Также установлено, что на момент задержания дуэт «минеров» уже находился в межгосударственном розыске СНГ за совершение аналогичных преступлений, хранение и сбыт наркотических веществ», – рассказали в УВД.
 
Теги: Могилев
 
 
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Под Минском задержаны наркоторговцы, объявленные в межгосударственный розыск СНГ.
 
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