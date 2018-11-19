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Под Минском задержали наркодилеров, которых искали по всему СНГ
Под Минском задержаны наркоторговцы, объявленные в межгосударственный розыск СНГ.
Об этом 19 ноября проинформировали в пресс-службе Управления внутренних дел (УВД) Минского облисполкома.
Сообщается, что правоохранителям удалось выявить сеть распространения психотропов в Минском районе и Могилеве. Двое мужчин, прибывшие в белорусскую столицу из соседней страны, работали на интернет магазин. Они были объявлены в розыск в Российской Федерации.
«Также установлено, что на момент задержания дуэт «минеров» уже находился в межгосударственном розыске СНГ за совершение аналогичных преступлений, хранение и сбыт наркотических веществ», – рассказали в УВД.
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Под Минском задержаны наркоторговцы, объявленные в межгосударственный розыск СНГ.
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