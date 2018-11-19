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Проходная игра о войне: обзор Battlefield V

20.11.2018 08:05 — Разное | Tut.by  
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Одна из главных игр про Вторую мировую войну в этом году оказалась максимально предсказуемой. Сюжетный режим слаб во всех отношениях. Мультиплеер получился неплохим, но без революций и с багами. Впрочем, другим Battlefield в последние годы мы не видели, так что вряд ли кто-то сильно удивился.

Наша оценка: 7 из 10


Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Чтобы понимать, что такое Battlefield V, представьте себе фильм про Вторую мировую, который бы режиссировал Майкл Бей. Шум, танки, солдаты бегут, камера трясется, в соседний дом попадает снаряд, вокруг неразбериха, кто-то истошно зовет медика, где-то стрекочут автоматы. А ты стоишь и не понимаешь, что тебе в этой круговерти нужно делать. Но что-то делать нужно, потому что убьют.

Battlefield V традиционно состоит из двух частей: одиночного режима и мультиплеера. Сюжетная кампания рассказывает три (в декабре появится четвертая) никак не связанные между собой истории о Второй мировой войне. Первая посвящена британскому диверсионному отряду. Вторая связана с норвежским сопротивлением. А третья повествует о том, как сенегальские стрелки обороняли Францию.

На словах каждая из трех историй кажется как минимум любопытной, потому что в популярной культуре эти эпизоды почти никак не отражались. Это не высадка в Нормандии, не Дюнкерк и даже не частный эпизод спасения американского солдата. Но ничего выдающегося (или хотя бы приемлемого) у авторов игры не получилось.

По какой-то причине разработчики увлеклись мозаичным повествованием. Вместо линейного сюжета — пара миссий за разных персонажей в разное время и на разной территории. Эдакие виньетки по мотивам реальный событий. Мол, мы демонстрируем несколько эпизодов, а у вас в голове складывается общая картина. Было так, так и так, а все вместе это называется «Война».


Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Ближайший ориентир, как ни странно, фильмы «Париж, я люблю тебя» или, если хотите, «Мамы». Набор герметичных новелл, которые вроде бы о разном, но в то же время об одном и том же. И если в первом и даже во втором случае эти разрозненные маленькие истории в конечном счете сливались в одну большую, то с Battlefield V все не так.

Одиночный режим — это просто несколько скучных миссий про героев, которые «сдюжили», но за которыми бесконечно неинтересно наблюдать. Отчасти потому, что сюжеты эти слишком коротки, чтобы игрок как-то привык к персонажам и сформировалась эмпатия. Отчасти потому, что главные герои типичны и односложны.

Но главное — Battlefield V в формате сюжетного шутера выглядит как-то невыразительно. Задания банальны. Сдержать несколько атак немецких солдат. Взорвать что-нибудь на территории врага. По возможности незаметно проникнуть в расположение противника. Все это даже читается с зевотой. И играется на самом деле так же.

Не в последнюю очередь такое ощущение возникает из-за стелса. Проходить миссии незаметно совершенно неудобно. Враги глазасты и, замечая игрока, мгновенно поднимают тревогу. Обширные локации совсем не помогают, а даже наоборот. В них путаешься и натыкаешься на случайный патруль.


Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Для серии Battlefield ситуация типична. Одиночная кампания почти всегда была, как это принято говорить, кинематографичным обучающим придатком к многопользовательскому режиму. В этот раз получилось как раз в духе прошлых частей.

Сам мультиплеер в плане режимов и механик не сильно ушел вперед в сравнении с прошлыми играми. У нас есть две стороны конфликта, англичане и немцы, и несколько форматов боев. Самый интересный из них — Большие операции. Это примерно часовой замес из трех раундов, где одна команда обороняет свои позиции, а другая наступает.

Дополнительный интерес заключается в том, что если атакующие выигрывают в первом раунде, то на следующей карте у них будет преимущество. Например, техника станет появляться чаще. К тому же в зависимости от раунда меняется палитра боя. Если сначала сражение идет под проливным дождем, то следующая фаза будет солнечной. А третий этап битвы состоится совсем на другой локации.


Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Прокачка построена практически по тем же принципам, что и в Battlefield 1. Классов четыре: пехотинец, медик, пулеметчик и снайпер. Чем больше играете за одного из них, тем быстрее растет его ранг. Постепенно открывается новое оружие, снаряжение и детали униформы. С вооружением та же история. По мере использования одного автомата для него становятся доступны новые раскраски и прицелы.

По ощущениям от игры Battlefield V не сильно изменился в сравнении с прошлой частью. На просторных картах можно вдоволь полетать на самолетах, поездить на танках и пострелять из пушек. Хотя большую часть времени игрок все-таки проводит на своих двоих с автоматом или винтовкой наперевес. И если оставить за скобками некоторые условности, то новый Battlefield — это самая красивая и натуральная игра про войну.

Ощущение непрерывного боя не покидает ни на секунду. Игрок постоянно находится в центре перестрелки, вокруг погибают союзники, взрываются гранаты и рушатся здания. Война происходит вокруг. Не последнюю роль в этом играют отличная графика и просто восхитительный звук. Передавать это в словах — все равно что объяснять, как круто звучат пикирующие немецкие самолеты в нолановском «Дюнкерке». Это нужно слышать самому. Тут та же ситуация.


Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Изображение: Battlefield V / TUT.BY

Но поскольку это Battlefield, в момент эпичного взятия высоты, когда ваш взвод буквально в последнем надрыве выбил окопавшегося противника, игра может зависнуть. Нужно ее перезапускать, а это автоматически ведет к потере прогресса за раунд. Случаются и более мелкие проблемы: долго грузится меню, текстуры солдат «застревают» в стенах, оружие «висит» в воздухе и так далее. Если вы играли в предыдущие части, то без ошибок угадаете другие технические проблемы. Спустя несколько патчей их поправят, но сейчас игра выглядит именно так.

Battlefield V не двигает жанр вперед. Игра дает возможность почувствовать себя в шкуре солдата на полях Второй мировой, но предлагает слишком мало нового. Возможность строить укрепления — хорошая идея, но пользуешься ей редко. Хочется больше разнообразных режимов, больше наций, больше возможностей в бою. В следующем году к игре прикрутят королевскую битву. И вот она может кардинально изменить отношение: почти полная разрушаемость и большое количество техники выгодно отличают Battlefield V от конкурентов. Но до марта шутер DICE останется просто еще одной игрой про войну.

 
 
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