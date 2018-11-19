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Враг отношений - неверность. Почему мужчины и женщины это делают

20.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Предательство партнера, супружеская неверность и утрата доверия — это страшный кризис отношений. Тем не менее многие пары регулярно с этим сталкиваются. И хотя к таким поступкам более склонны мужчины, женщины также нередко ищут способы получить новые и насыщенные эмоции, пишет DELFI Viņa.


Фото: pixabay.com

Почему в отношения вкрадывается обман?

Обычно упоминаются две причины этой проблемы: сам человек или отношения, которые отчуждают и порождают недоверие. Тем не менее, чтобы понять, что толкает человека к измене, нужно разобраться с каждым конкретным случаем. Например, у женщины еще до брака были сомнения относительно совместного будущего, а ее муж не получал достаточного внимания, поскольку жена больше ориентировалась на детей.

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Имеют значение и половые различия. Сексуальных контактов на стороне чаще ищут мужчины. Это объясняется тем, что их любовь выражается больше физическим, а не эмоциональным образом, и немалую роль здесь играет тестостерон. Если партнерша часто отвергает стремление мужчины к сексу, то он может трактовать это как то, что она его больше не любит.

В свою очередь женщины часто изменяют своим супругам, чтобы заполнить образовавшуюся в отношениях эмоциональную пустоту. Они хотят, чтобы их завоевывали и окружали вниманием. Иногда женщины используют измены в качестве переходного периода, например, к разводу.

Однако выяснить истинные причины супружеской неверности довольно сложно. Существуют десятки объяснений измены, например, уход от конфликтов, брак без сексуальных контактов, тщеславие, месть, финансовая напряженность, гормональные изменения и другое. Кроме того, важна и динамика отношений — то, как они возникли и развивались.


Фото: unsplash.com

Причины измены женщин — страх и месть

Как рассказала порталу Women’s health читательница Лорен, она была замужем 10 лет и изменяла мужу с пятью друзьями детства, потому что больше его не любила, но не разводилась с ним из-за детей.

Иногда женщинам кажется, что брак уже похож на тонущий корабль: страсть и любовь прошли, а развод им представляется прыжком в ледяную воду. Поэтому женщины выбирают обман партнера, пытаясь таким образом обратить его внимание на проблемы в отношениях.

При этом связь на одну ночь женщины выбирают реже, чем мужчины, потому что им нужно больше времени, чтобы обдумать решение, да и любовные аферы мужчин и женщин сильно отличаются.

Например, Наталия начала изменять своей второй половинке из мести. Она знала, что ее партнер регулярно ходит налево, и он этого даже не скрывал, но Наталья делала вид, что ей все равно: «Мне понравилось внимание мужчин, которые заставляют меня чувствовать себя увереннее». Странная концепция отношений пары заключалась в создании атмосферы недоверия и частых поводов для ревности с обеих сторон.

Как пишет Telegraph, женщины также нередко не решаются признать, что отношения себя исчерпали, они не готовы к расставанию с прежним партнером, поэтому выбирают измену.

Измены мужчин — незрелость и единственный выход

Незрелость, различные зависимости, неуверенность — это лишь часть причин, по которым мужчины решаются обманывать своих партнерш. Своим опытом поделилась читательница Viņa Кристина, которая встретила на вечеринке знакомого. Мужчина присоединился к компании девушки и ее подруг и в какой-то момент спросил, свободна ли она. Кристина знала, что он сам несвободен, поэтому опешила. Вопрос слышала и ее подруга, которая спросила: «А где же твоя Зинта?». Мужчина пояснил, что она по работе уехала на полгода в Брюссель.

После вечеринки мужчина пошел провожать девушку и пригласил ее к себе на чай, но она поняла, что его цель — другая, и отказалась. «Не знаю, пил ли он чай с другими девушками, пока его подруга была в отъезде, но сейчас они по-прежнему вместе», — подытожила Кристина.

Часть мужчин совершают измены, так как считают, что у них нет другого выхода для решения проблем в отношениях. Причиной может быть и сексуальная зависимость, и употребление алкоголя и наркотиков. А вина может возлагаться как на жену или подругу, так и на начальника-«зверя», и на родителей, и даже на женщину, с которой изменяют.

Об опыте знакомства с изменником рассказала читательница Дайга: «Мы только поцеловались, но все равно, когда я узнала, что его жена ждет второго ребенка, мне стало очень, очень противно». И хотя Дайга сама стала жертвой обмана, она чувствует себя виноватой перед супругой этого мужчины. «Когда я при следующей случайной встрече на одной из вечеринок спросила у него, как же так можно, он ответил, что ничего ведь не было — мы же не пошли вместе домой», — возмущается Дайга.


Фото: unsplash.com

Жизнь после измены, или Все в ваших руках

Да, жизнь после измены продолжается, только уже совсем по-другому. Один из вариантов — понять, чего хочет каждый партнер. Некоторым парам удается решить все проблемы и возобновить отношения уже в другом ключе, а другие разводятся. Но то, чего быть точно не должно, — это принятие измены за норму.

И если было решено продолжать отношения, то помочь справиться с проблемой может психотерапевт, причем пойти к нему нужно вдвоем. Это вам поможет и понять, что привело партнера к изменам, и вернуть доверие друг к другу. Также важно прощение, но с этим все не так просто. Чтобы возродить отношения, нужно проделать большую работу.

Когда каждый день видишь изменявшего раньше партнера, могут охватывать злость и другие сильные эмоции, что не улучшит ситуацию. Тогда одним из решений может стать временное расставание. А если причиненная обида столь велика, что вам уже трудно представить совместное будущее с этим человеком, то не нужно себя принуждать и лучше просто разойтись.

 
Теги: знакомства
 
 
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Предательство партнера, супружеская неверность и утрата доверия - это страшный кризис отношений. Тем не менее многие пары регулярно с этим сталкиваются
 
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