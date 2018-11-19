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20 ноября. События и люди

20.11.2018 05:53 — Разное | Аргументы и факты  
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20 ноября. События и люди

 

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день ребенка.

День индустриализации Африки.

ПРИМЕТЫ:

Федот. На Федота гололед. Снежный день обещает будущей весной большой разлив.

РОДИЛИСЬ:

  • 1858 Сельма ЛАГЕРЛЕФ, шведская писательница, нобелевский лауреат. Изображена на шведских деньгах.
  • 1869 Зинаида Николаевна ГИППИУС, российская писательница, идеолог символизма. Жена писателя Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО, с которым разлучалась за все время их жизни лишь на один день.
  • 1886 Карл Фон ФРИШ, немецкий зоолог. Выяснил, каким образом пчелы с помощью особого "танца" передают друг другу информацию о местонахождении источника нектара.
  • 1925 Майя Михайловна ПЛИСЕЦКАЯ, российская прима-балерина. Известен её любимый анекдот. В океане затонул пароход со следующей из СССР в Америку делегацией деятелей искусств. Спаслись лишь двое: главный по культуре и балерина. Главный спасся, потому что кое-что не тонет, а балерина - потому что глупа как пробка.
  • 1927 Михаил Александрович УЛЬЯНОВ (ЖУКОВ), российский актер.
  • 1928 Алексей Владимирович БАТАЛОВ, российский актер, режиссер.
  • 1937 Виктория Самойловна ТОКАРЕВА, российский прозаик.
  • 1946 КИРИЛЛ (в миру Владимир Михайлович ГУНДЯЕВ), Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
  • 1948 Евгения Иосифовна ЯНИЩИЦ, белорусская поэтесса. Умерла в 1988.
  • 1959 Шон ЯНГ, американская актриса.
  • 1973 АМАЛИЯ & АМАЛИЯ (Людмила Руслановна ПАРЫГИНА (МОРДВИНОВА, ГОЛЬДАНСКАЯ),  российская актриса и телеведущая. У нее четверо детей от трех браков.
  • 1976 Павел Константинович ТРУБИНЕР, российский актёр.

СОБЫТИЯ:

  • 1805 Впервые исполняется единственная опера Л. БЕТХОВЕНА "Фиделио".
  • 1815 В Париже подписан акт о признании и гарантии вечного нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее границ.
  • 1899 Создается футбольный клуб "Барселона".
  • 1910 Умер Лев Николаевич ТОЛСТОЙ. Последняя запись в его «Дневнике для одного себя»: «Только бы не согрешить. И не иметь зла. Теперь нету».
  • 1945 В Нюрнберге, Германия, открывается судебный процесс, на котором 24 высших нацистских руководителя предстают перед Международным военным трибуналом союзных держав (будет продолжаться до 31 августа 1946).
  • 1990 Задерживают российского серийного маньяка-убийцу Андрея ЧИКАТИЛО.
  • 1994 В Санкт-Петербурге открыт памятник Чижику, герою известной песни. Птичка изображена в натуральную величину и находится напротив бывшего училища правоведения на Фонтанке. Именно правоведы, которых за цвет их формы прозвали "чижиками", и придумали некогда эту песенку. Автор памятника - народный артист Грузии, режиссер и художник Резо ГАБРИАДЗЕ.
  • 1997 У 60-летней Элизабет БАТТЛ из Кармартеншира (Великобритания) родился сын Джозеф. Предыдущего ребенка, дочь Белинду, она родила 41 год назад, в 1956-м. Это самый большой интервал между рождением двух детей.
  • 2009 Умер Роман ТРАХТЕНБЕРГ, российский теле- и радиоведущий.
 
 
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