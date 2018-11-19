20 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:
Всемирный день ребенка.
День индустриализации Африки.
ПРИМЕТЫ:
Федот. На Федота гололед. Снежный день обещает будущей весной большой разлив.
РОДИЛИСЬ:
- 1858 Сельма ЛАГЕРЛЕФ, шведская писательница, нобелевский лауреат. Изображена на шведских деньгах.
- 1869 Зинаида Николаевна ГИППИУС, российская писательница, идеолог символизма. Жена писателя Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО, с которым разлучалась за все время их жизни лишь на один день.
- 1886 Карл Фон ФРИШ, немецкий зоолог. Выяснил, каким образом пчелы с помощью особого "танца" передают друг другу информацию о местонахождении источника нектара.
- 1925 Майя Михайловна ПЛИСЕЦКАЯ, российская прима-балерина. Известен её любимый анекдот. В океане затонул пароход со следующей из СССР в Америку делегацией деятелей искусств. Спаслись лишь двое: главный по культуре и балерина. Главный спасся, потому что кое-что не тонет, а балерина - потому что глупа как пробка.
- 1927 Михаил Александрович УЛЬЯНОВ (ЖУКОВ), российский актер.
- 1928 Алексей Владимирович БАТАЛОВ, российский актер, режиссер.
- 1937 Виктория Самойловна ТОКАРЕВА, российский прозаик.
- 1946 КИРИЛЛ (в миру Владимир Михайлович ГУНДЯЕВ), Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
- 1948 Евгения Иосифовна ЯНИЩИЦ, белорусская поэтесса. Умерла в 1988.
- 1959 Шон ЯНГ, американская актриса.
- 1973 АМАЛИЯ & АМАЛИЯ (Людмила Руслановна ПАРЫГИНА (МОРДВИНОВА, ГОЛЬДАНСКАЯ), российская актриса и телеведущая. У нее четверо детей от трех браков.
- 1976 Павел Константинович ТРУБИНЕР, российский актёр.
СОБЫТИЯ:
- 1805 Впервые исполняется единственная опера Л. БЕТХОВЕНА "Фиделио".
- 1815 В Париже подписан акт о признании и гарантии вечного нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее границ.
- 1899 Создается футбольный клуб "Барселона".
- 1910 Умер Лев Николаевич ТОЛСТОЙ. Последняя запись в его «Дневнике для одного себя»: «Только бы не согрешить. И не иметь зла. Теперь нету».
- 1945 В Нюрнберге, Германия, открывается судебный процесс, на котором 24 высших нацистских руководителя предстают перед Международным военным трибуналом союзных держав (будет продолжаться до 31 августа 1946).
- 1990 Задерживают российского серийного маньяка-убийцу Андрея ЧИКАТИЛО.
- 1994 В Санкт-Петербурге открыт памятник Чижику, герою известной песни. Птичка изображена в натуральную величину и находится напротив бывшего училища правоведения на Фонтанке. Именно правоведы, которых за цвет их формы прозвали "чижиками", и придумали некогда эту песенку. Автор памятника - народный артист Грузии, режиссер и художник Резо ГАБРИАДЗЕ.
- 1997 У 60-летней Элизабет БАТТЛ из Кармартеншира (Великобритания) родился сын Джозеф. Предыдущего ребенка, дочь Белинду, она родила 41 год назад, в 1956-м. Это самый большой интервал между рождением двух детей.
- 2009 Умер Роман ТРАХТЕНБЕРГ, российский теле- и радиоведущий.