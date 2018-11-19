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Определен порядок выступлений участников детского "Евровидения"

20.11.2018 08:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Определен порядок выступлений участников детского "Евровидения"
Даниель Ястремский (Беларусь) © / БЕЛТА

По результатам жеребьевки откроет шоу участница из Украины Дарина Красновецкая с песней "Скажи любовь". Последняя композиция - "Какой я хочу быть" - прозвучит в исполнении представительницы Польши Роксаны Венгель. 

Определен порядок выступлений участников детского "Евровидения" В Минске состоялась торжественная церемония открытия детского «Евровидения»

Представитель страны - хозяйки международного конкурса Даниэль Ястремский под восьмым номером представит песню "Время".

Остальные участники разместились следующим образом: Рита Ларанжейра из Португалии выступит второй, Данелия Тулешова из Казахстана - третьей, Эфи Гика из Албании - четвертой. Под номером 5 свою композицию исполнит Анна Филипчук из России, под номером 6 - Макс & Анна из Нидерландов. Фидан Гусейнова из Азербайджана будет седьмой, Тейлор Хайнс из Ирландии - девятым, Бояна Радованович из Сербии - десятой.

Участниками под номером 11 станут Мелисса & Марко (Италия), 12 - Джаэль (Австралия), 13 - Тамар Эдилашвили (Грузия), 14 - Ноам Дадон (Израиль), 15 - Анжелина (Франция). Мария Спасовская из Македонии выступит шестнадцатой, Л.Е.В.О.Н из Армении - семнадцатым, Манв из Уэльса - восемнадцатой, а Эла из Мальты - девятнадцатой.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель страны - хозяйки международного конкурса Даниэль Ястремский под восьмым номером представит песню "Время".
 
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