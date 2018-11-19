

Группа астрономов из Института астрофизики и космических наук Португалии обнаружила звезду, аналогичную нашему Солнцу, сообщает журнал Astronomy & Astrophysics.

Возраст небесного тела - 4,5 млрд. лет, масса и диаметр всего на 2-4 процента меньше, чем у Солнца. Во время изучения небесного тела исследователи применили новый метод обнаружения тех звезд, которые образовались в том же массивном кластере, что и Солнце, около 4,6 млрд. лет назад.

Ученые воспользовались данными из проекта AMBRE, информацией, полученной при помощи миссии GAIA Европейской южной обсерватории.