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Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"

20.11.2018 08:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце"
NASA


Группа астрономов из Института астрофизики и космических наук Португалии обнаружила звезду, аналогичную нашему Солнцу, сообщает журнал Astronomy & Astrophysics.

Португальские астрономы обнаружили "второе Солнце" Зонд НАСА передал на Землю первый после сближения с Солнцем сигнал

Возраст небесного тела - 4,5 млрд. лет, масса и диаметр всего на 2-4 процента меньше, чем у Солнца. Во время изучения небесного тела исследователи применили новый метод обнаружения тех звезд, которые образовались в том же массивном кластере, что и Солнце, около 4,6 млрд. лет назад.

Ученые воспользовались данными из проекта AMBRE, информацией, полученной при помощи миссии GAIA Европейской южной обсерватории.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Возраст небесного тела - 4,5 млрд. лет, масса и диаметр всего на 2-4 процента меньше, чем у Солнца.
 
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