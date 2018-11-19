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Citroen съехал в котлован в Минске
20.11.2018 08:50 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла 19 ноября около 20:20. «Ситроен» под управлением водителя 1988 года рождения ехал по проезду Ольшевского в сторону одноименного переулка со стороны Бирюзова.
Там сейчас ведутся ремонтные работы, место ограждено и обозначено дорожными знаками. Водитель не успел остановиться и съехал в котлован. Машина опрокинулась, сообщает
Мужчина в ДТП не пострадал, он был пристегнут ремнем безопасности.
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По словам водителя, он не оценил дорожную обстановку, в результате чего не успел вовремя остановиться.
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