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Citroen съехал в котлован в Минске

20.11.2018 08:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Citroen съехал в котлован в Минске
Фото из открытых источников

Авария произошла 19 ноября около 20:20. «Ситроен» под управлением водителя 1988 года рождения ехал по проезду Ольшевского в сторону одноименного переулка со стороны Бирюзова.

Там сейчас ведутся ремонтные работы, место ограждено и обозначено дорожными знаками. Водитель не успел остановиться и съехал в котлован. Машина опрокинулась, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД Мингорисполкома. 

Мужчина в ДТП не пострадал, он был пристегнут ремнем безопасности. 

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Теги: Минск
 
 
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По словам водителя, он не оценил дорожную обстановку, в результате чего не успел вовремя остановиться.
 
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