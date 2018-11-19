Citroen съехал в котлован в Минске

Авария произошла 19 ноября около 20:20. «Ситроен» под управлением водителя 1988 года рождения ехал по проезду Ольшевского в сторону одноименного переулка со стороны Бирюзова.

Там сейчас ведутся ремонтные работы, место ограждено и обозначено дорожными знаками. Водитель не успел остановиться и съехал в котлован. Машина опрокинулась, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД Мингорисполкома.