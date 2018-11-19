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Ответственность на ближайшие 20 лет и 200$ в месяц на содержание. Как минчанка завела лошадь

20.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Тридцатилетняя минчанка Елена исполнила детскую мечту многих: завела себе лошадь. Мы пообщались с Еленой и узнали, каково это: ежедневно ездить за город, разгружать три тонны сена и скакать без седла.


Верблюд вместо лошади

Елена не может вспомнить, как появилось ее увлечение. Кажется, эта страсть была с ней с рождения. Езда верхом началась, однако, совсем не с лошади.

— Помню, лет в пять я села верхом на верблюда. Мы с родителями шли в цирк, рядом предлагали покататься. Я хотела именно лошадь, но мама сказала: «Лошади везде есть. А когда еще ты увидишь верблюда?». Когда мы возвращались, вместо верблюда там стояли лошади. Но, конечно, второй раз кататься мне не разрешили. И я была так расстроена! — смеется Елена.

В 11 лет вместе с мамой она попала на соревнования в Ратомке — хотелось больше узнать о верховой езде, прежде чем начать ею заниматься. Там случилась трагедия: молодой спортсмен упал с лошади на глазах у трибун и получил серьезные травмы.

— Лошадь закинулась перед препятствием. Всадник упал, но нога осталась в стремени. Его протащило по всему полю. Парень отцепился, только когда лошадь перепрыгнула ограждение. Зрелище было сами представляете какое. В газетах потом писали, что парень получил множественные переломы. С тех пор мама пресекала все мои разговоры о школе верховой езды, — рассказывает героиня.



Настоять на своем Елена смогла только в 15. Лишних денег в семье не было, поэтому приходилось трудиться самой.

— Если хочешь заниматься бесплатно, нужно каждый день работать на конюшне. Кормить лошадей, носить им воду, чистить, убирать стойла. Хорошая физическая подготовка, — вспоминает девушка.

«Пора завести лошадь»

Собственный конь появился у Елены два года назад.

— Подруга продавала его, потому что не хватало времени заниматься. Я приехала, посмотрела, вижу, что жеребец спокойный, дружелюбный. Решила, что пора мне уже завести собственную лошадь, — буднично говорит Елена.


Девушка ни минуты не сомневалась в решении — она занимается верховой ездой половину жизни и будущее тоже не может представить без лошадей.

— Я всегда хотела вороного коня. И вот встретила Гамбрия. Судьба! В такую погоду, как сейчас, понимаешь, что никакие фильмы не нужны, чтобы оказаться в сказке: черная лошадь скачет сквозь туман, рядом лес, озера… Это магия, это рай, — говорит Елена.

Не согласиться с ней трудно.


Сколько это стоит?

Содержать лошадь — поистине королевское удовольствие. Не в последнюю очередь из-за того, во сколько это обойдется.

Породистая лошадь для верховой езды стоит от 1000−2000 долларов. И на этом расходы только начинаются.

— Постой (сюда входит пребывание лошади в конюшне, питание и минимальный уход) стоит в среднем 200 долларов в месяц. Плюс нужно заниматься копытами лошади, показывать ее ветеринару, купить амуницию и обновлять ее по мере необходимости. Хочется купить и лакомств. Лошади обожают гималайскую соль, а это 20 рублей за кусочек. И на проезд туда-обратно нужно 4 рубля в день.

Елена вовсе не миллионерша, как можно подумать.


— Я стараюсь экономить. Сама занимаюсь закупкой корма, сама разгружаю сено, ежедневно езжу к лошади, чтобы ухаживать за ней и тренировать. Получается, приходится платить только за аренду помещения для лошади, а не за все услуги конюшни. Я думаю так: можно провести больше времени на работе и получить эти 200 долларов, которые нужны на полную оплату, а можно делать все самой, находиться это же время с лошадью на свежем воздухе. Я выбрала второй вариант.

Елена вспоминает, как перед прошлой зимой разгрузила машину с тремя тоннами сена — примерно столько нужно на зиму лошади.

— Стоишь в кузове, поднимаешь тюки по десять килограммов, сбрасываешь вниз. И так — пока все не перетаскаешь. Да, кажется, тяжело. Но это дело привычки, — убеждена Елена.


«Это ответственность на ближайшие двадцать лет»

Елена шутит, что вся ее жизнь подстроена под лошадь. При поиске работы девушка сразу отметала вакансии, требующие постоянного присутствия в офисе. В итоге стала заниматься фотографией: обрабатывать снимки можно дома в любое время суток, значит, с лошадью не придется заниматься в темноте.

— Лошади нужно проходить как минимум 30 километров в день. Неподвижность и замкнутое пространство вредят и телу животного, и психике. Если бы я выходила с работы в пять вечера, то до конюшни добиралась бы в половине седьмого. Осенью и зимой это уже темнота, особо не потренируешь лошадь, — рассуждает героиня.

Елена ездит на конюшню в пригород Минска практически ежедневно. Жизнь девушки расписана по минутам, но вместе с этим появились и свои радости, особенные, не знакомые тем, у кого нет лошади. Героиня уверена, что счастье не дается легко: нужно создавать его самостоятельно.


— Да, на лошадь нужно тратить время, силы, деньги. Это ответственность на ближайшие двадцать лет, серьезная, неотложная ответственность. Многие предпочтут посмотреть картинки в интернете, повздыхать «как красиво» и ничего не сделать, чтобы это красивое появилось в реальной жизни. Можно не обременять себя, но тогда не увидишь ничего подобного, — Елена обводит взглядом окрестности.

«Удар копытом в голову ломает кости черепа»

Елена сразу предупреждает: про сценарии голливудских фильмов о лошадях лучше забыть. Лихо взобраться на спину коня и умчаться в закат с развевающимся подолом не получится — животное не подпускает к себе незнакомых.

— Отношения с лошадью — это иерархия. Я против жестокости, излишних наказаний и того, что навредит здоровью, но также и против идеализации, романтических представлений о животных. Лошадь весит в среднем 500 килограммов. Удар копытом в голову ломает кости черепа. Если лошадь испугается и понесет, вы вместе можете оказаться под колесами автобуса, в кювете, где угодно. В общем, беспечного отношения быть не должно.


В практике самой Елены хватало подопечных с норовом.

— Я садилась на лошадей, которых в конюшне очень боялись. Прятала страх так глубоко, что почти забывала о нем — лишь после накрывало осознание. Лошади — это животные с сильной эмпатией, они чувствуют, что в твоей душе. Если ты боишься, они тебя ударят, укусят, не станут слушаться. Нужно идти в стойло «злого» коня с каменным самоконтролем. Но и это не всегда спасает.

Как-то я занималась двумя братьями, злопамятными, ревнивыми друг к другу. Почесала одному шею, второй недобро посмотрел, запомнил. Когда его вывели из стойла и оседлали для другой девочки, он побежал за мной и ударил копытами в спину. Наездница даже не успела ничего понять. Но даже если ударили, бояться нельзя, нельзя давать слабину, — убеждает Елена. — Лошадь — это особенное животное. Меня интересует опыт индейских заклинателей и ковбоев: они пытались понять животное, не очеловечивая его, но и не ломая.


«Это слияние с лошадью, это взаимное доверие, это связь»

Елена часто ездит без уздечки и седла — только с ошейником, который называется «кордео». Для такого лошадь нужно долго учить. Во-первых, она должна доверять человеку и слушать команды, во-вторых — не бояться машин, собак, громких звуков.

— Находиться на спине лошади без седла и уздечки — это совсем другой опыт. Это слияние с лошадью, это взаимное доверие, это связь, — объясняет Елена.

Девушка скупо говорит об эмоциях от верховой езды, о том, что значит для нее лошадь. Но все ясно без слов.

— Лошади ложатся только рядом с теми, кому могут доверить свою жизнь, — объясняет Елена. Гамбрий опускается на землю и позволяет ей положить голову на свое плечо.

Мы прощаемся с Еленой у автобусной остановки. Деревенские женщины смотрят на лошадь и улыбаются. Шутят, что сегодня приехала интересная маршрутка.


Силуэт на черной лошади растворяется в тумане, но стук копыт еще слышен. Они бегут все быстрей.

 
Теги: Минск
 
 
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Тридцатилетняя минчанка Елена исполнила детскую мечту многих: завела себе лошадь. Мы пообщались с Еленой и узнали, каково это: ежедневно ездить за город,...
 
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