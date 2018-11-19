ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Моя мечта - научиться ходить". Рассказываем, как работает школа с интегрированными классами

20.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Барановичская средняя школа № 13 на первый взгляд ничем не отличается от других общеобразовательных учреждений. Главное отличие заключается в учениках: здесь впервые в городе стали применять практику инклюзивного образования — совместного обучения и воспитания детей с особенностями развития и без них. При поддержке ЮНИСЕФ в проекте «Семья каждому ребенку» мы поговорили с директором школы Мариной Купцовой и узнали, с какими трудностями и радостями сталкиваются местные учителя.

«Вместе мы можем горы свернуть!»

Педагогический стаж у Марины Купцовой внушительный: работе с детьми она посвятила 28 лет. После окончания педагогического училища и университета имени Максима Танка была учителем начальных классов. Прошла переподготовку на учителя-дефектолога, получила степень бакалавра педагогических наук, а сейчас на подходе магистерская диссертация.


Марина Купцова

Школой она руководит только второй год, однако за этот короткий срок многое успела сделать. Еще больше — в планах, которые директор собирается реализовать с помощью своей команды, готовой на реализацию любых идей.

— Я работаю с группой единомышленников. Мы можем горы свернуть, — уверена она. — Когда есть идея, мы начинаем тут же воплощать ее в жизнь. В нашей работе самое главное — сотрудничество и взаимодействие друг с другом.


Здание школы достаточно старое, 1963 года постройки. Поэтому, как признается руководитель, создавая условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями, они не проводят полноценную «перестройку», а лишь приспосабливают и модифицируют уже имеющееся здание.

В 2009 году в школе открыли первый класс интегрированного обучения и воспитания, а сразу же с его появлением стала развиваться и безбарьерная среда для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

— Мы построили пандус, приспособили санузлы. Есть поручни, гусеничный подъемник, два вертикализатора, которые позволяют ребенку сменить позу, когда он долго находится в одном положении, — перечисляет Марина Купцова. — Также в школе нескользящие коврики, а все дверные проемы безбарьерные — в них нет порогов. Но у нас обучаются не только дети с физическими проблемами, как, например, детский церебральный паралич (ДЦП). Среда создается для всех. Скажем, есть персональные рабочие места для детей с расстройством аутического спектра, введены две ставки воспитателей, которые индивидуально их сопровождают — выполняют функции тьюторов (англ. tutor — педагог-наставник, опекун, попечитель — Прим. TUT.BY).


Существуют здесь и специальные классы для детей с интеллектуальной недостаточностью — им нужны наглядные учебные материалы. Обязателен постоянный алгоритм действий, ведь у таких ребят очень плохая память, и учителя должны все время напоминать информацию. Начиная от сезона и дня недели и заканчивая учебными моментами. Например, в каком порядке нужно разбирать по составу слово.

«Пол мне не жалко — покрасим!»

На первом этаже школы директор и его заместители своими руками создали ноу-хау — динамичный пол. Другими словами, привычные нам всем с детства «классики» и другие «напольные» игры. Ребята могут там прыгать, бегать и играть все перемены напролет, снимая эмоциональное напряжение после уроков.

— А пол мне не жалко — покрасим! — улыбается Марина Купцова.


Школьная инфраструктура обновляется не только благодаря бюджетным средствам — значительную помощь в развитии безбарьерной среды оказывают спонсоры.

— Деньги в качестве спонсорской помощи стараюсь не брать. Вместо этого объясняю, что необходимо школе. А нам нужна любая помощь, — рассказывает она. — К примеру, есть дети с гиперактивностью. Вот я и сказала: приобретите, пожалуйста, батут. Спонсор услышал, и теперь дети отдыхают прекрасным способом. У некоторых ребят дефицит внимания. Постоянно должна быть смена видов деятельности, чтобы хоть как-то удержать ребенка в колее урока. Учитель в этом случае — актер. Иногда приходишь с занятия с мокрой спиной — так выступаешь перед одним, чтобы он и сам учился, и других детей не отвлекал. А ребенку просто нужно выплеснуть энергию. Если видим, что уже совсем невтерпеж, — выводим с урока, ведем на батут. Он там прыгает, и через несколько минут уже все нормально — можно продолжать учебу.


Единственное, чего школе пока не хватает, — это лифт. Скоро малыши с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата вырастут, перейдут из начальной школы в среднюю. Это значит, что обучение будет проходить на всех этажах — а их три. И подъемник, который сейчас работает на гораздо меньшее количество детей, просто не справится.

— Очень бы хотелось, чтобы нашлись люди, которые помогут построить шахту лифта, — делится директор. — Встроенный лифт мы сделать не сможем — старое здание не выдержит. А вот пристроить шахту снаружи вполне реально. Опыт в республике есть, просто хотелось бы найти средства на это.


Развитием социальной инфраструктуры для максимальной адаптации детей с инвалидностью занимаются Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Приорбанк — в ноябре прошлого года они запустили благотворительный проект под названием «Семья каждому ребенку». Благодаря ему каждый может пожертвовать определенную сумму денег, чтобы помочь детям с инвалидностью восстановить контакт с родителями или найти новую семью, а молодым людям с инвалидностью — наладить самостоятельную жизнь при поддержке специалистов и волонтеров. У желающих есть возможность сделать благотворительный взнос или оформить автооплату, чтобы поддерживать проект на определенную сумму каждый месяц.

Среди планов проекта «Семья каждому ребенку» — помощь в создании услуги сопровождаемого проживания для молодых людей с инвалидностью и расширение возможностей их трудоустройства.

«Учиться человечности — самое главное»

Но самое важное, что есть в этой школе — сами дети. Здесь они все в одной команде, никаких различий между собой не видят. «И это — самое большое достижение», — считает Марина Купцова.

— Дети не злые. Они не видят различий. Их видят взрослые, — уверена руководитель. — Поэтому мы сразу начали работу с родителями. Перед открытием первого интегрированного класса провели тренинги, индивидуальные консультации, групповые беседы. Чтобы взрослые осознали, насколько важно детям обучаться вместе. Разумеется, изначально у родителей были разные мнения на этот счет. И было потрачено очень много времени на то, чтобы донести всего одну очень важную мысль: дети будут учиться друг у друга человечности. Вот что самое главное.


Сейчас совместное обучение, по заверениям директора, строится неплохо. Но сложности, конечно, есть. Например, есть трудности в адаптации учебного материала. Важно сделать так, чтобы обучение всех детей шло параллельно, никто не отставал, и при этом дети с особенностями получали необходимую помощь педагогов. Скажем, в виде коррекционных и дополнительных занятий.


— Дети в нашей школе понимают лучше всех, что у каждого есть своя мечта и цель, — продолжает Марина Купцова. — Мы хотим сделать эту идею повсеместной: прививать понимание нужно везде. Необходимо давать возможность детям учиться по месту жительства или в другой самой ближайшей школе, где созданы условия. Надеюсь, мы придем к тому, что каждое учреждение будет готово обучать любого ребенка. И что дети с особыми потребностями смогут обучаться в шаговой доступности от своего дома. А пока что мы их привозим в нашу школу на двух специальных автомобилях с подъемниками — с транспортом помогло государство.


«Нормы может и не быть»

Говоря про мечты детей, руководитель школы вспоминает разговор с одной из учениц.

— Настенька, поступив в первый класс, совсем не ходила. И однажды я спросила у нее: «Какая у тебя мечта, Настя?» Сейчас же ребята хотят смартфоны, планшеты — новое поколение, — улыбается директор. — А она сидит, размышляет и спустя несколько мгновений тихо говорит: «У меня есть одна мечта. Я хочу научиться ходить». Как правило, у наших детей немного иные желания, чем у учеников обычных школ…


Та самая Настя

Целеустремленности Насти можно позавидовать: с помощью тренировок и реабилитационных занятий девочка пошла. По классу она передвигается самостоятельно, ища опору — пока что мышцы ее ног очень слабые, необходима реабилитация. А вот при помощи ходунков Настя может даже бегать. И очень обижается, когда ей пытаются помочь: все делает сама. А когда ходит с мамой в магазин за продуктами — пакет с покупками ставит себе на ходунки и очень гордится своим участием.


Кстати, именно работа с родителями детей с особенностями бывает достаточно сложна, отмечает директор.

Многие мамы спрашивают: когда мы выйдем на «норму»? «Нормы» может никогда и не быть. Нам важно удержать уровень, который уже достигнут учеником, — говорит Марина Купцова. — Вот представьте: у ребенка — интеллектуальная недостаточность, а мама мечтает об университете. В таких случаях приходится просить родителей опуститься на землю. Ведь нужно решать реальные проблемы ребенка, а не реализовывать свои амбиции в нем.


С другой стороны, иногда родители даже перегибают с заботой об «особенных» детях.

— Некоторые портят их своей гиперопекой, — говорит директор. — У нас есть восьмиклассник, ребенок несложный: может учить уроки, отвечать на занятиях — чувствуется потенциал. Но мама делает за него все. Портфель носит, талончик в автобусе пробивает, готовит за него домашнее задание. Я у нее спросила однажды: «Что умеет ваш сын?» Ответ — ничего. В школе мы детей социализируем, готовим к самостоятельной жизни. Но все это бесполезно, пока родители сами не принимают активное участие в процессе. Мы хотим, чтобы дети, выйдя из школы, получили профессию и были способны обеспечить себя в будущем.


Требования — одинаковы для всех

У каждого ученика — своя планка возможностей, но требования в школе ко всем одинаковы. Если контрольная в среду — в среду она для всех. Если нужно сдать тетради в пятницу — опоздавшим поблажек не будет.

— Дети с гордостью говорят, что они учатся в общеобразовательной школе. Потому что иногда у окружающих возникает вопрос, не специальное ли у нас учебное заведение, — делится директор. — Нет, у нас все, как у всех. И дежурные классы есть — но ребята, которые передвигаются с помощью колясок, исполняют роль ответственных (помогают другим дежурным и следят, чтобы все было сделано хорошо): им тяжело угнаться за непоседами, бегающими по коридорам на скорости света. Поэтому они просто осуществляют посильный контроль, — улыбается она.


Одна из главных целей проекта «Семья каждому ребенку» — помочь молодым людям с инвалидностью наладить самостоятельную жизнь при поддержке специалистов и волонтеров

Что касается планов на будущее, то о них директор предпочитает не говорить. Только замечает, что в школах с интегрированным обучением одним из главных вопросов является техническая оснащенность, а она требует серьезных вложений. «Есть одно желание — чтобы в стране стало больше школ с инклюзией», — признается она. — «Надеюсь, что наш пример покажет: в Беларуси школы должны быть доступными для всех. И это возможно!»


Присоединиться к проекту «Семья каждому ребенку» и внести вклад в будущее детей Беларуси просто: можно сделать единовременный платеж с помощью сайта, или оформить подписку на ежемесячное списание с карты любой суммы от 1 белорусского рубля, а также через платежно-справочные терминалы, мобильный и интернет-банкинг Приорбанка, USSD-запрос *222*22# для абонентов МТС, систему «Расчет» (ЕРИП).

Партнер проекта:

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с ЮНИСЕФ побывали в барановичской школе, где в одних классах обучаются дети-инвалиды и здоровые ребята. Об особенностях таких заведений - в нашем материале....
 
Новости дня
Новости разные
 
Собравшие 400 тысяч долларов для бомжа и сам бомж оказались мошенниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика