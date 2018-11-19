Правительство хочет приватизировать «Борисовдрев»

В начале 2010-х в «Борисовдрев» вложили 112 миллионов евро для модернизации. В итоге это не увенчалось успехом, директора предприятия отправили на скамью подсудимых, заместитель главы Администрации президента лишился своей должности. Теперь «Борисовдрев» вышел на неплохую рентабельность, но всё ещё убыточный − и Банк развития, которому он принадлежит, хочет избавиться от такого актива, продав его, пишет interfax.by.

Госкомитет по имуществу объявил о поиске покупаетелей 98,9% акций предприятия, которые принадлежат государству. «Борисовдрев» убыточен в последние годы. За девять месяцев этого года чистый убыток − 12,2 миллиона рублей. В 2017 году это было 11,1 миллиона, в 2016 − 3,2 миллиона.

В 2017 году убыток вырос из-за обслуживания кредитов. Только по ним предприятие выплатило девять миллионов рублей.

С марта 2016 года «Борисовдрев» входит в холдинг организаций деревообработки, которым руководит «БР-Консалт» − компания, созданная Банком развития.