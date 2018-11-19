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Правительство хочет приватизировать «Борисовдрев»
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В начале 2010-х в «Борисовдрев» вложили 112 миллионов евро для модернизации. В итоге это не увенчалось успехом, директора предприятия отправили на скамью подсудимых, заместитель главы Администрации президента лишился своей должности. Теперь «Борисовдрев» вышел на неплохую рентабельность, но всё ещё убыточный − и Банк развития, которому он принадлежит, хочет избавиться от такого актива, продав его,
Госкомитет по имуществу
В 2017 году убыток вырос из-за обслуживания кредитов. Только по ним предприятие выплатило девять миллионов рублей.
С марта 2016 года «Борисовдрев» входит в холдинг организаций деревообработки, которым руководит «БР-Консалт» − компания, созданная Банком развития.
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В начале 2010-х в «Борисовдрев» вложили 112 миллионов евро для модернизации. В итоге это не увенчалось успехом, директора предприятия отправили на скамью подсудимых,...
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