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Грабителю банка в Могилеве дали 15 лет усиленного режима

20.11.2018 09:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Грабителю банка в Могилеве дали 15 лет усиленного режима
Фото из открытых источников

Суд Ленинского района Могилева приговорил россиянина Павла Тимофеева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении усиленного режима, сообщает БЕЛТА

20 ноября 2017 года мужчина пытался ограбить отделение «Беларусбанка» в Могилеве. В маске с прорезями для глаз он вошел в здание и, угрожая работникам и посетителям банка, потребовал деньги. Подозреваемого задержали. Он оказал вооруженное сопротивление. 

Задержанный оказался жителем Могилева 1989 года рождения. Он гражданин России, но имеет вид на жительство в Беларуси.  

Приговор не вступил в законную силу - подсудимый собирается его обжаловать. 

Грабителю банка в Могилеве дали 15 лет усиленного режима
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Теги: Могилев
 
 
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Также суд постановил взыскать с мужчины по 5 тысяч рублей каждому из семи пострадавших, оказавшихся в заложниках.
 
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