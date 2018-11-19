Грабителю банка в Могилеве дали 15 лет усиленного режима

Суд Ленинского района Могилева приговорил россиянина Павла Тимофеева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении усиленного режима, сообщает БЕЛТА .

20 ноября 2017 года мужчина пытался ограбить отделение «Беларусбанка» в Могилеве. В маске с прорезями для глаз он вошел в здание и, угрожая работникам и посетителям банка, потребовал деньги. Подозреваемого задержали. Он оказал вооруженное сопротивление.

Задержанный оказался жителем Могилева 1989 года рождения. Он гражданин России, но имеет вид на жительство в Беларуси.