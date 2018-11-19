Лолита прервала концерт. В Могилеве российскую певицу Лолиту с концерта увезли в больницу





Могилеве российскую певицу Лолиту Милявскую с концерта в местном Ледовом дворце увезли в больницу. Медики не смогли оперативно решить проблему — певица себя чувствовала плохо, но все же вышла на сцену. Она успела исполнить несколько песен, а потом честно рассказала присутствующим о проблеме:





"55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста...".









По некоторым сведениям, Лолите вызвали "скорую", которая отвезла ее в одну из могилевских больниц. Будет ли концерт в Могилеве перенесен, пока неизвестно.

по материалу Еврорадио