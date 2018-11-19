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Лолита прервала концерт. В Могилеве российскую певицу Лолиту с концерта увезли в больницу

20.11.2018 09:08 — Разное | Партизан  
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Как информирует сайт mogilevnews.by, у нее резко подскочило давление.


В Могилеве российскую певицу Лолиту Милявскую с концерта в местном Ледовом дворце увезли в больницу. Медики не смогли оперативно решить проблему — певица себя чувствовала плохо, но все же вышла на сцену. Она успела исполнить несколько песен, а потом честно рассказала присутствующим о проблеме:

"55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста...".


По некоторым сведениям, Лолите вызвали "скорую", которая отвезла ее в одну из могилевских больниц. Будет ли концерт в Могилеве перенесен, пока неизвестно.

по материалу Еврорадио
 
Теги: Могилев
 
 
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Как информирует сайт mogilevnews.by, у нее резко подскочило давление.
 
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