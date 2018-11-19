ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При Мадуро Венесуэлу покинули четыре миллиона человек

20.11.2018 09:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Общее число венесуэльцев, покинувших страну после прихода к власти в апреле 2013 года президента Николаса Мадуро, превышает четыре миллиона человек. Об этом сообщает портал El Nacional со ссылкой на доклад исследовательской компании Consultores 21.



Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции оценивали количество мигрантов из Венесуэлы по всему миру в три миллиона человек. 

В докладе говорится, что по состоянию на конец текущего года число беженцев может превысить 4,6 миллиона человек. Всего население Венесуэлы оценивается в 31 миллион человек.

"Исход венесуэльцев является гуманитарным кризисом из-за неконтролируемого роста этого потока из Венесуэлы, который начался с 2016 года", − заявил координатор исследования Маркос Эрнандес.

При этом отмечается, что за время правления президента Уго Чавеса Венесуэлу покинули менее 800 тысяч человек (1999-2013 годы).

Напомним, в Венесуэле долгое время длится экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть одного миллиона процентов. 

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общее число венесуэльцев, покинувших страну после прихода к власти в апреле 2013 года президента Николаса Мадуро, превышает четыре миллиона человек. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор не предоставил материалы, подтверждающие нарушения при транзите мяса птицы из США - Минсельхоз Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика