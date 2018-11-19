При Мадуро Венесуэлу покинули четыре миллиона человек









Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции оценивали количество мигрантов из Венесуэлы по всему миру в три миллиона человек.





В докладе говорится, что по состоянию на конец текущего года число беженцев может превысить 4,6 миллиона человек. Всего население Венесуэлы оценивается в 31 миллион человек.





"Исход венесуэльцев является гуманитарным кризисом из-за неконтролируемого роста этого потока из Венесуэлы, который начался с 2016 года", − заявил координатор исследования Маркос Эрнандес.





При этом отмечается, что за время правления президента Уго Чавеса Венесуэлу покинули менее 800 тысяч человек (1999-2013 годы).





Напомним, в Венесуэле долгое время длится экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть одного миллиона процентов.