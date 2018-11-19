Испания шантажирует Британию и ЕС









Об этом пишет британская The Times.





По словам главы МИД Испании Жозепа Борреля, Мадрид наложит вето на сделку, если Евросоюз не гарантирует, что никакие будущие сделки по торговле или безопасности не будут применяться к Гибралтару без согласия Испании.





«Переговоры между Великобританией и ЕС не распространяются на Гибралтар. Будущие переговоры по Гибралтару — это отдельные переговоры», - сказал Боррель.





Ранее сообщалось, что страны Евросоюза поддержали проект соглашения по Brexit.