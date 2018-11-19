Он подчеркнул, что "изучение отечественной истории является одним из главных приоритетов государственной политики. История вместе с литературой формируют личность".





Как подчёркивает историк, такой дисциплины нет ни в одном зарубежном университете. "На мой взгляд, мы будем первыми, кто введёт этот курс в программу подготовки студентов. Что более важно — этот курс является интегрирующим ядром для всей социально-гуманитарной подготовки", — подчёркивает он.





Марзалюк предлагает провести Конгресс белорусских историков — "с привлечением всех ведущих исследователей нашей страны". Эту идею он уже высказвал на II Съезде ученых Беларуси в декабре 2017 года.





Также историк предложил создать Институт национальной памяти. По его мнению, это учреждение будет действовать как координационный и экспертный центр, который будет "постоянно отслеживать историческую политику наших соседей и оппонентов, оперативно реагировать на попытки фальсификации и искажения истории Беларуси".









Вместе с тем, Марзалюк выступил против того, чтобы какие-то темы в истории были под запретом: "Я всегда выступал против запретных тем в истории. Запрет всегда и везде был и остаётся самой лучшей рекламой. В век интернета запретных тем быть не может. Лжи можно противостоять только лишь правдой". Поэтому он предлагает в кратчайшие сроки выработать научную концепцию национальной истории.



