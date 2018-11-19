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Есть предложение: ввести для студентов курс "История государственности"

20.11.2018 08:58 — Разное | Партизан  
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В подготовку студентов в белорусских вузах необходимо ввести курс "История государственности". С таким предложением выступил доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк на страницах газеты "СБ. Беларусь сегодня".

Он подчеркнул, что "изучение отечественной истории является одним из главных приоритетов государственной политики. История вместе с литературой формируют личность".

Как подчёркивает историк, такой дисциплины нет ни в одном зарубежном университете. "На мой взгляд, мы будем первыми, кто введёт этот курс в программу подготовки студентов. Что более важно — этот курс является интегрирующим ядром для всей социально-гуманитарной подготовки", — подчёркивает он.

Марзалюк предлагает провести Конгресс белорусских историков — "с привлечением всех ведущих исследователей нашей страны". Эту идею он уже высказвал на II Съезде ученых Беларуси в декабре 2017 года.

Также историк предложил создать Институт национальной памяти. По его мнению, это учреждение будет действовать как координационный и экспертный центр, который будет "постоянно отслеживать историческую политику наших соседей и оппонентов, оперативно реагировать на попытки фальсификации и искажения истории Беларуси".


Вместе с тем, Марзалюк выступил против того, чтобы какие-то темы в истории были под запретом: "Я всегда выступал против запретных тем в истории. Запрет всегда и везде был и остаётся самой лучшей рекламой. В век интернета запретных тем быть не может. Лжи можно противостоять только лишь правдой". Поэтому он предлагает в кратчайшие сроки выработать научную концепцию национальной истории.


 
 
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В подготовку студентов в белорусских вузах необходимо ввести курс "История государственности". С таким предложением выступил доктор исторических наук, депутат...
 
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