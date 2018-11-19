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Путин заверил, что решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа

20.11.2018 08:49 — Разное | Партизан  
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Он напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону.


Владимир Путин. Фото: © РИА “Новости” / Сергей Гунеев

Глава государства напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности не останется без ответа со стороны России.

— Подчеркну — мы готовы к диалогу с нашими партнёрами, — сказал президент.

Он выразил надежду, что на Западе отнесутся к ситуации с полной ответственностью.

— Потому что решение США о выходе из названного договора не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны! — заверил российский лидер.


Он напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону. Москва, однако, надеется, что на Западе "здравый смысл и ответственность возобладают", пишет life.ru.


 
 
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Он напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону.
 
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