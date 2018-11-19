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Путин заверил, что решение США о выходе из ДРСМД не останется без ответа
Он напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону.
Владимир Путин. Фото: © РИА “Новости” / Сергей Гунеев
Глава государства напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение США выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности не останется без ответа со стороны России.
— Подчеркну — мы готовы к диалогу с нашими партнёрами, — сказал президент.
Он выразил надежду, что на Западе отнесутся к ситуации с полной ответственностью.
— Потому что решение США о выходе из названного договора не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны! — заверил российский лидер.
Он напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону. Москва, однако, надеется, что на Западе "здравый смысл и ответственность возобладают", пишет
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Он напомнил, что у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолеть любую противоракетную оборону.
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