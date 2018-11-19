«Вечерний Могилев»: в западной Беларуси живет больше всего «извращенцев»









Согласно «Вечернем Могилеву», больше всего геев, лесбиянов и трансгендеров проживает на западе Беларуси. Конкретно – в Брестской области. В качестве основания автор вспоминает нашумевший материал «Гей-вечеринка закончилась зоной». Причем с сайта данный текст был удален после вмешательства Министерства информации.





«Более года назад в «Вечерке» была опубликована статья под названием «Гей-вечеринка закончилась зоной», автором которой мимоходом было замечено, что география проживания извращенцев в стране обширная, но больше всего их на раскрепощенном и демократичном западе Беларуси», — уверена Малинина.





Далее она констатирует, что «эту истину на своей шкуре пришлось сполна попробовать жителю агрогородка Полыковичи, 29-летнему Артёму (имя изменено)».





Дело в том, что молодой человек изрядно выпил с двумя товарищами из Брестской области, после чего те его избили и угрожали изнасиловать, чего, к счастью, не сделали.





На обоих нападавших завели уголовное дело за злостное хулиганство. Одного из нападавших приговорили к 3 месяцам ареста, второго – к 1 году колонии строгого режима.





«Вечерний Могилев», который так топит против ЛГБТ, внезапно радостно воспользовался стереотипом о гомосексуальных отношениях в тюрьме:





«Очевидно, что … нахождение на зоне деформировало его психику и привело к появлению определенных содомских замашек. Прекрасная возможность для их реализации предоставлена служителями белорусской Фемиды», — пишет газета.





МВД занимается сводничеством? Это что-то новенькое в дискурсе...