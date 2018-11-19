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«Вечерний Могилев»: в западной Беларуси живет больше всего «извращенцев»

20.11.2018 08:49 — Разное | Партизан  
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Газета «Вечерний Могилев» настойчиво клеймит». Как сообщает «Могилевская весна», в №91 газеты за 14 ноября автор Полина Малинина придумала новый стереотип про ЛГБТ.



Согласно «Вечернем Могилеву», больше всего геев, лесбиянов и трансгендеров проживает на западе Беларуси. Конкретно – в Брестской области. В качестве основания автор вспоминает нашумевший материал «Гей-вечеринка закончилась зоной». Причем с сайта данный текст был удален после вмешательства Министерства информации.

«Более года назад в «Вечерке» была опубликована статья под названием «Гей-вечеринка закончилась зоной», автором которой мимоходом было замечено, что география проживания извращенцев в стране обширная, но больше всего их на раскрепощенном и демократичном западе Беларуси», — уверена Малинина.

Далее она констатирует, что «эту истину на своей шкуре пришлось сполна попробовать жителю агрогородка Полыковичи, 29-летнему Артёму (имя изменено)».

Дело в том, что молодой человек изрядно выпил с двумя товарищами из Брестской области, после чего те его избили и угрожали изнасиловать, чего, к счастью, не сделали.

На обоих нападавших завели уголовное дело за злостное хулиганство. Одного из нападавших приговорили к 3 месяцам ареста, второго – к 1 году колонии строгого режима.

«Вечерний Могилев», который так топит против ЛГБТ, внезапно радостно воспользовался стереотипом о гомосексуальных отношениях в тюрьме:

«Очевидно, что … нахождение на зоне деформировало его психику и привело к появлению определенных содомских замашек. Прекрасная возможность для их реализации предоставлена служителями белорусской Фемиды», — пишет газета.

МВД занимается сводничеством? Это что-то новенькое в дискурсе...

 
Теги: Могилев
 
 
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Газета «Вечерний Могилев» настойчиво клеймит». Как сообщает «Могилевская весна», в №91 газеты за 14 ноября автор Полина Малинина придумала новый стереотип про ЛГБТ.
 
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