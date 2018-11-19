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Белорусские волейболистки — в списке лучших снайперов российской суперлиги

20.11.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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Пять белорусских волейболисток входят в число 20 лучших снайперов российской суперлиги, сообщает БЕЛТА.

После стартового тура, в котором "Минчанка" уступила в гостях московскому "Динамо" - 2:3, два игрока белорусского клуба попали в список самых результативных игроков. На 13-й позиции разместилась 18-летняя Анна Гришкевич (18 очков), на 20-м месте - блокирующая Анна Калиновская -13. 


Нападающая екатеринбургской "Уралочки", воспитанница минской школы волейбола Анастасия Гарелик с 25 баллами разместилась на четвертой позиции лучших снайперов, ее партнерша по "Уралочке" Анна Климец из Барановичей имеет в активе 15 очков. Шестое место в рейтинге занимает доигровщица "Протона" из Саратовской области брестчанка Вера Костючик - 23 очка. Возглавляет список самых результативных игроков суперлиги Наталия Гончарова ("Динамо", Москва) - 33 очка.

 



 
 
Ссылка на источник 24
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Пять белорусских волейболисток входят в число 20 лучших снайперов российской суперлиги, сообщает БЕЛТА.
 
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