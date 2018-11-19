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Акции Apple, Facebook, Amazon и Dow Jones рухнули

20.11.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Ряд публикаций газеты The Wall Street Journal негативно повлиял на стоимость акций IT-гигантов Apple, Facebook и Amazon, из-за чего на торгах в понедельник, 19 ноября, промышленный индекс Dow Jones рухнул на 458 пунктов.



Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал CNBC.

Отмечается, что акции компании Apple подешевели на 3,5%, а ценные бумаги Facebook потеряли в стоимости 5,4%.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Apple сократила производство всех новых iPhone из-за низкого спроса.

Также издание сообщало, что компания Facebook пренебрегала безопасностью пользователей, а ее основатель Марк Цукерберг заявлял, что компания работает «в условиях войны».

 
 
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Ряд публикаций газеты The Wall Street Journal негативно повлиял на стоимость акций IT-гигантов Apple, Facebook и Amazon, из-за чего на торгах в понедельник, 19 ноября, промышленный индекс...
 
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