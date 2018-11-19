Акции Apple, Facebook, Amazon и Dow Jones рухнули









Oxu.Az со ссылкой на телеканал CNBC. Об этом передаетсо ссылкой на телеканал CNBC.





Отмечается, что акции компании Apple подешевели на 3,5%, а ценные бумаги Facebook потеряли в стоимости 5,4%.





Ранее The Wall Street Journal писала, что Apple сократила производство всех новых iPhone из-за низкого спроса.





Также издание сообщало, что компания Facebook пренебрегала безопасностью пользователей, а ее основатель Марк Цукерберг заявлял, что компания работает «в условиях войны».