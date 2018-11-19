Государство изучает интерес к акциям «Борисовдрева»

Об этом говорится в сообщении на сайте Госкомимущества.





Отмечается, что «Борисовдрев» входит в состав концерна «Беллесбумпром» и на сегодня является одним из крупнейших предприятий деревообрабатывающей промышленности в стране.





Фабрика – многоотраслевое предприятие, имеющее производство древесноволокнистых плит, спичек, фанеры, лесозаготовки, лесопиления, мебели, теплоэнергии.





По данным на начало 2018 года, в собственности у государства находится 98,9 процента акций ОАО «Борисовдрев». В 2017-м фабрика получила убыток 11,2 млн рублей, в 2016-м – 3,4 млн.



