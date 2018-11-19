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Государство изучает интерес к акциям «Борисовдрева»

20.11.2018 08:23 — Разное | Партизан  
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Изучается интерес потенциальных инвесторов (покупателей) к приобретению принадлежащих Республике Беларусь акций ОАО «Борисовдрев».

Об этом говорится в сообщении на сайте Госкомимущества.

Отмечается, что «Борисовдрев» входит в состав концерна «Беллесбумпром» и на сегодня является одним из крупнейших предприятий деревообрабатывающей промышленности в стране.

Фабрика – многоотраслевое предприятие, имеющее производство древесноволокнистых плит, спичек, фанеры, лесозаготовки, лесопиления, мебели, теплоэнергии.

По данным на начало 2018 года, в собственности у государства находится 98,9 процента акций ОАО «Борисовдрев». В 2017-м фабрика получила убыток 11,2 млн рублей, в 2016-м – 3,4 млн.

 
 
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Изучается интерес потенциальных инвесторов (покупателей) к приобретению принадлежащих Республике Беларусь акций ОАО «Борисовдрев».
 
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