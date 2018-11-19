Фотофакт. В Минске Citroen опрокинулся в котлован









Авария произошла 19 ноября около 20.20. По предварительной информации, 30-летний водитель Citroen ехал по местному проезду улицы Ольшевского со стороны улицы Бирюзова в направлении переулка Ольшевского. Проезжая участок дороги, где проводятся ремонтные работы, водитель, по его словам, несвоевременно оценил обстановку, в результате не смог вовремя остановиться и въехал в котлован, где автомобиль опрокинулся на крышу.













К счастью, в аварии водитель не пострадал. Он был пристегнут ремнем безопасности.





В ГАИ отметили, что ремонтные работы были обозначены соответствующими дорожными знаками.





Фото: ГАИ Минска