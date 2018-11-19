15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов

Много новшеств будут в парке Жилибера. К Новому году здесь расширится «Сказочная долина», необычной подсветкой и гирляндами украсят несколько высоких деревьев. Здесь будет проведен конкурс предприятий «Чья елка красивее». На входе в парк установят конструкцию, символизирующую наступающий год Свиньи.

Новогодние композиции появятся и в новом микрорайоне Ольшанка. Одна из них разместится между школой и детским садом. Также будет украшена иллюминацией ротонда.

Елки и вся иллюминация будут включены в Гродно 15 декабря, когда состоится шествие Дедов Морозов и Снегурочек.