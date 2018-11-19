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15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов

20.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сегодня в Гродно на площади Ленина и Советской площади начнут собирать елочные конструкции.  А всего в областном центре нарядят 11 новогодних елок. Главная елка на площади Ленина будет высотой 30,5 метра. Ее украсят игрушки в виде шаров.
 

Как сообщил директор предприятия «Горсвет» Олег Добровольский,  изготовлено 36 светодиодных конструкций, которые будут установлены на площадях Ленина и Советской, а также в парке имени Жилибера. Новинкой нынешней новогодней иллюминации станут высокие светодинамические конструкции, которые появятся на кольцевых развязках по проспекту Космонавтов, улицах Славинского, Тавлая и на Фортах. Еще одна новинка – необычное украшение городских фонтанов в парке имени Жилибера и на Советской площади. Необычные разноцветные конструкции в виде шаров установят на Советской площади.

15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов
15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов
 
Много новшеств будут в парке Жилибера. К Новому году здесь расширится «Сказочная долина», необычной подсветкой и гирляндами украсят несколько высоких деревьев. Здесь будет проведен конкурс предприятий «Чья елка красивее». На входе в парк установят конструкцию, символизирующую наступающий год Свиньи.
 
Новогодние  композиции появятся и в новом микрорайоне Ольшанка. Одна из них разместится между школой и детским садом. Также будет украшена иллюминацией ротонда. 
 
Елки и вся иллюминация будут включены в Гродно 15 декабря, когда состоится шествие Дедов Морозов и Снегурочек.
 
15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов
15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов
15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов
15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов
15 декабря в Гродно засверкает новогодняя иллюминация и состоится шествие Дедов Морозов
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в Гродно на площади Ленина и Советской площади начнут собирать елочные конструкции. А всего в областном центре нарядят 11 новогодних елок. Главная елка на...
 
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