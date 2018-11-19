Посмотреть мультфильм Уэса Андерсона на белорусском и этим помочь диким животным

В рамках проекта «Беларускія ўікэнды» в минский кинопрокат впервые выходит мультфильм режиссера Уэса Андерсона «Бесподобный мистер Фокс». Знаменитую картину в белорусской озвучке можно будет увидеть в кинотеатрах с 22 по 25 ноября. А 22 ноября, в 19.00, в кинотеатре velcom cinema сети Silver Screen состоится благотворительный премьерный сеанс мультфильма: прибыль с показа организаторы перечислят Центру помощи диким животным и птицам «Сирин».

В 2010 году мультфильм «Бесподобный мистер Фокс» был номинирован на «Оскар» за лучший саундтрек и лучший анимационный фильм. Это экранизация одноименной сказки Роальда Даля, известного по повести «Чарли и шоколадная фабрика». Выполненная вручную мультипликация от режиссера Уэса Андерсона («Отель «Гранд Будапешт», «Поезд на Дарджилинг» и «Семейка Тененбаум»), в характерной авторской манере рассказывает о непутевом отце лисьего семейства. Отвечая на нападки разъяренных его выходками фермеров, лис-авантюрист мистер Фокс пускается в отчаянные приключения, в которых ему предстоит не только восстановить свое доброе имя, но и спасти свою семью.

Не только в сказке, но и в жизни дикие животные часто попадают в передряги: попадают в капканы или под колеса автомобилей, выпадают из гнезд или теряются в лесу. Восстановиться после травм и вернуться в привычную среду обитания им помогает центр помощи диким животным и птицам «Сирин», основанный в 2015 году. Совсем недавно одной из нуждающихся в лечении подопечных была лиса Алиса: благодаря стараниям работников центра она снова здорова и на свободе. Прямо сейчас на платформе «Имена» идет сбор средств на развитие центра. Не остался в стороне и проект «Беларускія ўікэнды»: прибыль с премьерного показа фильма «Бесподобный мистер Фокс» в белорусской озвучке, рассказывающего о нелегкой жизни лесных жителей, будет перечислена организаторами в центр «Сирин».

Когда: 22 — 25 ноября. Где: Silver Screen velcom cinema, кинотеатр «Москва». Сколько: от 6 рублей.

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.