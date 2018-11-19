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«Лиса в курятнике». На пост главы Интерпола претендует россиянин
20.11.2018 09:40 — Разное | Ежедневник
фото: rbc.ru
Американские сенаторы призвали голосовать против кандидатуры Александра Прокопчука. По их мнению, позволить россиянину стать во главе Интерпола – все равно что «поставить лису во главе курятника».
Группа американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и членов Генеральной ассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука. Они отмечают, что Россия регулярно «злоупотребляет Интерполом» с целью «преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов», а Прокопчук, по их словам, был «лично вовлечен в эту стратегию запугивания».
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Американские сенаторы призвали голосовать против кандидатуры Александра Прокопчука. По их мнению, позволить россиянину стать во главе Интерпола – все равно что...
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