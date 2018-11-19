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Американские сенаторы призвали голосовать против кандидатуры Александра Прокопчука. По их мнению, позволить россиянину стать во главе Интерпола – все равно что «поставить лису во главе курятника».

Группа американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и членов Генеральной ассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука. Они отмечают, что Россия регулярно «злоупотребляет Интерполом» с целью «преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов», а Прокопчук, по их словам, был «лично вовлечен в эту стратегию запугивания».



Сенаторы также опасаются, что в случае утверждения Прокопчука Россия получит «потенциальный доступ к чувствительным данным правоохранительных органов, укрепит свою способность преследовать критиков, живущих за пределами России, и поможет другим авторитарным режимам, стремящимся делать то же самое».



Выборы следующего президента Интерпола состоятся завтра, 21 ноября, на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае, пишет РБК .



С 2016 года Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Влиятельное издание The Times называет его наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя организации. Его конкурентом выступает выходец из Южной Кореи и.о. президента Интерпола Ким Ченг Янг.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Лиса в курятнике». На пост главы Интерпола претендует россиянин Американские сенаторы призвали голосовать против кандидатуры Александра Прокопчука. По их мнению, позволить россиянину стать во главе Интерпола – все равно что...

Предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй этой осенью подал в отставку – ранее его задержали в Китае по подозрению в коррупции.