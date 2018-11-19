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«Лиса в курятнике». На пост главы Интерпола претендует россиянин

20.11.2018 09:40 — Разное | Ежедневник  
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«Лиса в курятнике». На пост главы Интерпола претендует россиянин

фото: rbc.ru

Американские сенаторы призвали голосовать против кандидатуры Александра Прокопчука. По их мнению, позволить россиянину стать во главе Интерпола – все равно что «поставить лису во главе курятника».

Группа американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа и членов Генеральной ассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука. Они отмечают, что Россия регулярно «злоупотребляет Интерполом» с целью «преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов», а Прокопчук, по их словам, был «лично вовлечен в эту стратегию запугивания».

Сенаторы также опасаются, что в случае утверждения Прокопчука Россия получит «потенциальный доступ к чувствительным данным правоохранительных органов, укрепит свою способность преследовать критиков, живущих за пределами России, и поможет другим авторитарным режимам, стремящимся делать то же самое».

Выборы следующего президента Интерпола состоятся завтра, 21 ноября, на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае, пишет РБК.

С 2016 года Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Влиятельное издание The Times называет его наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя организации. Его конкурентом выступает выходец из Южной Кореи и.о. президента Интерпола Ким Ченг Янг.

Предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй этой осенью подал в отставку – ранее его задержали в Китае по подозрению в коррупции.

 
 
 
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Американские сенаторы призвали голосовать против кандидатуры Александра Прокопчука. По их мнению, позволить россиянину стать во главе Интерпола – все равно что...
 
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