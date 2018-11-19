ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Они вышли на площадку вдрызг пьяными". Команду олимпийского чемпиона по керлингу сняли с турнира

20.11.2018 09:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Команда олимпийского чемпиона Сочи-2014 по керлингу канадца Райана Фрая была снята с турнира Red Deer Curling Classic за игру в нетрезвом виде, сообщает Sports.ru.


Канадская команда сделала этот снимок незадолго до утреннего матча в воскресенье. В тот же день керлингисты были исключены из турнира Red Deer Curling Classic за неспортивное поведение. Фото с сайта reddeeradvocate.com

Команда в составе Джейми Коу, Райана Фрая, Криса Шилле и Диджея Кидби была снята с турнира во время своего третьего матча.

После того как спортсмены покинули арену, они устроили погром в раздевалке.

— Они вышли на площадку вдрызг пьяными: ломали щетки, ругались и вообще вели себя неадекватно. Никто не хотел смотреть и слушать все это, поэтому наше терпение лопнуло, — приводит Red Deer Advocate слова менеджера соревнований Уэйда Тербера.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Они вышли на площадку вдрызг пьяными: ломали щетки, ругались и вообще вели себя неадекватно. Поэтому наше терпение лопнуло".
 
Новости дня
Новости разные
 
Арест главы Nissan обрушил акции трех автопроизводителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика