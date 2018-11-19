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Арест главы Nissan обрушил акции трех автопроизводителей
Акции японского автоконцерна Nissan обрушились после новостей об аресте главы компании Карлоса Гона. Об этом сообщает
Ценные бумаги одного из крупнейших автопроизводителей, торгующиеся на Токийской фондовой бирже, упали на 6,25 процента.
Японская прокуратура
22 ноября на заседании совета директоров корпорации будет поставлен вопрос о немедленном увольнении Гона и Келли. Также Карлос Гон пока еще формально возглавляет трехсторонний альянс Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. В общей сумме эта тройка находится на первом месте в мире по объему сбыта автомобилей. На фоне скандала акции Renault потеряли 8,4 процента цены, Mitsubishi также подешевела на 6 процентов.
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Ценные бумаги одного из крупнейших автопроизводителей, торгующиеся на Токийской фондовой бирже, упали на 6,25 процента.
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