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Арест главы Nissan обрушил акции трех автопроизводителей

20.11.2018 09:45 — Разное | Tut.by  
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Акции японского автоконцерна Nissan обрушились после новостей об аресте главы компании Карлоса Гона. Об этом сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Ценные бумаги одного из крупнейших автопроизводителей, торгующиеся на Токийской фондовой бирже, упали на 6,25 процента.

Японская прокуратура задержала Гона и члена совета директоров Грега Келли по подозрению в сокрытии доходов. По версии следствия, они c 2011 по 2015 год занижали информацию о своих выплатах почти на 5 миллиардов иен. Nissan признала обвинения и заверила в полном сотрудничестве со следствием. Гону грозит до 10 лет тюрьмы.

22 ноября на заседании совета директоров корпорации будет поставлен вопрос о немедленном увольнении Гона и Келли. Также Карлос Гон пока еще формально возглавляет трехсторонний альянс Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. В общей сумме эта тройка находится на первом месте в мире по объему сбыта автомобилей. На фоне скандала акции Renault потеряли 8,4 процента цены, Mitsubishi также подешевела на 6 процентов.

 
Теги: Новости
 
 
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Ценные бумаги одного из крупнейших автопроизводителей, торгующиеся на Токийской фондовой бирже, упали на 6,25 процента.
 
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