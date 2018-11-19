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Молодая семья минчан хотела жить в деревне, построила дом и узнала - рядом будет кладбище

20.11.2018 09:44 — Разное | Tut.by  
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Татьяна и Вячеслав живут в двухкомнатной квартире в Серебрянке. Еще до женитьбы пара решила: найдут возможность и переедут жить в деревню. Оба мечтали об этом. «Полгода искал тихое и красивое место. Участок нашел в двух километрах от Марьиной Горки, в деревне Купалье Пуховичского района, — рассказал Вячеслав. — Построил дом, хотел к лету переехать. Но две недели назад узнал: за нашим участком, в метрах двухстах, будет огромное кладбище. Уже забор поставили. В сельсовете, когда покупал участок, о таком соседстве никто не предупредил, иначе бы не строился. Против соседства с кладбищем выступают и жители Купалья. Мы уверены: есть другое место для погребения».


Ограждение будущего кладбища, за ним — деревня Купалье. Дом Татьяны и Вячеслава крайний справа

До Купалья на машине минут сорок езды. Это небольшая деревня на двенадцать дворов. Здесь тихо, рядом лес и речка. Строить кладбище собираются по правую сторону от дороги, что ведет в деревню. Участок под погребения уже готов: для этого выжгли часть поля и обнесли с трех сторон бетонным ограждением.

До появления этого ограждения в поле никто из местных и не подозревал, что прямо за их огородами будет кладбище. Татьяна и Вячеслав уверяют: если бы узнали об этом в 2013 году, когда покупали участок в Купалье, отказались бы от сделки. А ведь они уже и дом построили.


— Каждые выходные ездил по близким деревням, присматривался. Я работал когда-то в Пуховичском районе, привык к этому направлению. Нам же под Минском предлагали строиться, но мы отказались, искали тихое место в деревне или хутор. Когда в Купалье завернул, понял, что это именно то, что искал. Кто же мог подумать, что через пять лет дом будет с видом на кладбище? — рассказывает Вячеслав.

Вячеслав работает водителем в пожарной части, Татьяна — врач, сейчас, правда, в декретном отпуске. Жизнь в глухой деревне их не пугала. Ребята видели для себя перспективу: Татьяна хотела работать врачом, Вячеслав планировал заниматься в Купалье хозяйством. Дом они строили сами. Во многом ребятам помогли родители. Справились за два года и без кредитов. Особая гордость хозяев — большая терраса.


Дом Вячеслава и Татьяны

— Ай, что теперь эта терраса… Думали, что будем тут сидеть и чай пить, смотреть на лес, природу… А выходит, что на кладбище, — делает отчаянный жест рукой Вячеслав. — Обидно, что в Новосёлковском сельисполкоме об этом знали и ничего мне не сказали, когда мы покупали этот участок. Да и узнали мы об этом случайно, когда сюда приехали на выходные. Увидели этот забор и сразу поняли: будет кладбище. Мы даже до дома не доехали, развернули машину в направлении Пуховичского райисполкома. Там подтвердили: будет новое кладбище, «потому что людей где-то нужно хоронить. Другие земли — в сельхозугодьях».

— Правда, сначала мы ошиблись адресом и вместо райисполкома заехали в Пуховичское производственное архитектурно-планировочное бюро, где получали разрешение на строительство своего дома, — рассказала Татьяна. — Специалисты показали нам детальный план с кладбищем возле нашей деревни и посчитали, что от него до ближайшего жилого дома всего 212 метров. Тогда мы еще не понимали, законно это или нет. Позвонили начальнику отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяне Силивончик. Она стала уверять, что расстояние от ближайшего дома до будущего кладбища больше чем 300 метров. Но потом, правда, согласилась с тем, что это не так. Но позже заявила: «Кладбище можно строить и в пятидесяти метрах от забора жилого дома».


Ограждение со стороны Купалья еще не поставлено. На фото — самая дальняя граница кладбища от деревни

Вячеслав решил поехать в райисполком и разобраться, как же на самом деле правильно.

— Уже на личном приеме Татьяна Силивончик сказала мужу: «Скажите спасибо, что от вашего дома не пятьдесят метров, а двести», — рассказала Татьяна. — Но я позвонила в областную санстанцию, где сказали, что в соответствии с постановлением № 90 от 2015 года пункты, на которые ссылается Силивончик Т.Л., исключены и все их нормативные документы опираются на Закон «О погребении и похоронном деле».

Также нам объяснили, что никто не должен был нас оповещать о строительстве кладбища. «Решения о создании мест погребения, крематориев принимаются местными Советами депутатов базового территориального уровня, на территории которых они создаются, с учетом интересов граждан, проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Общественное обсуждение решений о создании мест погребения, крематориев проводится в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь», говорится в законе.


Молодая семья хотела уехать из города в деревню, чтобы жить на природе

Местные жители: «Кладбище нам не надо, мы привыкли без него»

Выход в сложившейся ситуации Татьяна и Вячеслав видят в переносе кладбища ближе к лесу. Так, уверены они, новое место погребения никому мешать не будет.

— И закон нарушать не придется. Потому что 212 метров до ближайшего забора — это незаконно, — уверена Татьяна.

Солидарны с молодыми родителями и местные жители. А также владельцы агроусадьбы, расположенной прямо на въезде в Купалье.


Виктория (их семье принадлежит агроусадьба) и Валентина Сергеевна

— Можно было это кладбище отнести вон туда, за лесок, там место очень хорошее, — рассказала местная жительница Валентина Сергеевна. — А то получается, что здесь люди гуляют — показывает в сторону усадьбы, а там — людей хоронят. Это ненормально. Я живу рядом с усадьбой, мне она не мешает. У людей есть деньги — пусть гуляют на здоровье! А вот кладбище нам не надо, мы привыкли без него. Мы были в шоке, когда заметили, что там для чего-то оставили участок и догадались, что для кладбища. Сельсовет ничего нам не сказал. Новости узнали от чужих людей.

Но ближе всех к кладбищу будет жить семья Анны Владимировны — всего в 212 метрах.

— В Купалье переехали два года назад. У нас двое детей. Одному десять будет, второму — полтора, — рассказала Анна Владимировна. — Старший сын учится в первой школе в Марьиной Горке, ездит на автобусе. Вот как теперь ребенку иди к автобусу мимо кладбища?


Анна Владимировна

Анна Владимировна уже успела позвонить и председателю райисполкома, и на горячую линию.

— Нам сказали, что на строительство кладбища в этом месте есть официальное разрешение, что все законно. Но мы очень против того, чтобы кладбище тут было. С ума можно сойти, — негодует Анна Сергеевна. — И к дому нашему близко, и к дороге. Машины поставят — никто не проедет.

Общее настроение подхватывает и Татьяна.

— Нам говорили: возьмите, поставьте большой забор и живите. Но тут настолько все близко, что забором не закроешься. Все же слышно будет. Кладбище рассчитано на три населенных пункта. Спокойной жизни тут не будет. Вариант, когда ребенок в песочнице играет и смотрит на панихиды — неприемлем.


Татьяна и Вячеслав написали письма в сельсовет, Миноблисполком и Администрацию президента. Пока ждут ответов.

— Мы хотели, чтобы провели проверку насчет того, есть ли нарушения в том, как строят кладбище возле нашей деревни.

Официально:

REALTY.TUT.BY позвонил начальнику отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяне Силивончик и попросил прокомментировать ситуацию.

— Работы по выборке участка под погребения [возле деревни Купалье] велись на основании предварительного согласования, которое прошло в 2011 году. В нем участвовал ряд специалистов, которые отвечают за санитарное и экологическое благополучие района, а также за то, что в выбранном месте нет угрозы повреждения почвы и подземных источников.

На основании предварительного согласования участка, были проведены проектные работы, подготовлено архитектурно-планировочное задание и разработана проектная документация.

Расстояние от кладбища до населенного пункта регулируется законом «О погребении и похоронном деле». В ст. 19 определены размеры минимальных расстояний между создаваемым местом погребения и границами жилой застройки: кладбища площадью до 10 га, а возле Купалья это 2,5 га, можно размещать от границ населенных пунктов в 100 метрах. Кладбища, которые занимают 10−20 га — 300 метров, более 20 га — 500 метров от границ населенного пункта.

— Фактическая минимальная граница между строящимся кладбищем и Купальем — 211 метров. При его размещении были соблюдены нормы, а также учтены все факторы. Кладбище будет разбито на шесть секторов, каждый рассчитан на 300−350 участков. Захоронения начнутся с первого сектора (294 участка), самого дальнего от Купалья. И пока захоронения подойдут к деревне, пройдут десятилетия.

 
 
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Татьяна и Вячеслав построили дом в деревне и хотели туда переехать, но оказалось, что вид у них будет не на природу, а на кладбище.
 
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