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На трассе под Брестом микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Брестском районе мужчина погиб под колесами микроавтобуса. Об этом
Смертельный наезд произошел 19 ноября, около 19.20. По предварительной информации, 33-летний брестчанин ехал на Volkswagen Caravelle по трассе Р94 в направлении областного центра. На 8-м километре дороги он совершил наезд на 58-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже скончался. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
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Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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