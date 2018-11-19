На трассе под Брестом микроавтобус насмерть сбил пешехода

В Брестском районе мужчина погиб под колесами микроавтобуса. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Смертельный наезд произошел 19 ноября, около 19.20. По предварительной информации, 33-летний брестчанин ехал на Volkswagen Caravelle по трассе Р94 в направлении областного центра. На 8-м километре дороги он совершил наезд на 58-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы, где позже скончался. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.