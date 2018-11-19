Измеряя плоды нового урожая

– Для тех, кто работает на земле, ни один сельскохозяйственный год не бывает легким: то чрезмерные осадки, то засуха, то другие обстоятельства, – говорит главный экономист ОАО “Покровский” Александр Шевченко. – Но несмотря на сложности в этом году в хозяйстве сделано всё для выполнения поставленных задач.





Здесь своевременно провели посевную и без особых потерь убрали урожай. Зерновой клин составил 1110 гектаров. С этих площадей было собрано 5587 т хлеба при урожайности 46,7 ц/га. Весенние заморозки и засуха в начале лета внесли свои коррективы, и хозяйство недополучило 752 т зерна. Но помогла кукуруза, богатый урожай которой весом в 970 т позволил выполнить показатели по зерну. В масштабах региона это достойный результат, вторая ступенька пьедестала, на которую хозяйству помогли подняться комбайнер Николай Миронюк и помощник Дмитрий Ничипорук, ставшие лидерами в районе.

Большим подспорьем стало приобретение в лизинг зерноуборочного комбайна «КЗС–1624», который дал области первых “двухтысячников”. Инженерное сопровождение комбайна специалистами завода-изготовителя позволило отработать сезон без поломок и сбоев. Как заметил Александр Шевченко, если бы в хозяйстве появился ещё один такой “железный конь”, уборочную можно было бы проводить в самые сжатые сроки. Автомобильный парк в этом году пополнили также два десятитонных «МАЗа», посевной агрегат и трактор «МТЗ-82». Всё это – техника нового поколения, хорошая альтернатива агрегатам, которые уже 5-6 лет верой и правдой несут службу на полях хозяйства.

При возделывании кукурузы в ОАО «Покровский» делают ставку на отечественные сорта и не ошибаются. В этот раз «царица полей» занимала 560 га, из которых 460 га предназначалось на кормовые цели. В итоге, вал кормов превысил 35 тыс. т. Силоса заготовили 23308 т, остальное – сенаж. Обеспеченность кормами составила 100 %. Здесь слов благодарности заслуживает опытный механизатор Валентин Марчук, который на уборке кормов на комбайне «Ягуар» заготовил 28923 т зелёной массы. На отвозке хорошо поработал Николай Демянчук. Его результат – 6059 т зеленой массы в закрома хозяйства.

Всего в хозяйстве более 3600 голов крупного рогатого скота, дойного стада – 1110. За 10 месяцев текущего года надоено более 4415 т, которое реализовано переработчикам преимущественно высшим сортом. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 452 тыс. рублей. Доходы могут быть выше, если увеличится количество молока сорта «экстра». Стремясь к этому, животноводы тщательно следят за самочувствием, гигиеной и питанием бурёнок, экспериментируют с кормами, консультируются у учёных – специалистов научно-исследовательских лабораторий.

Отдельной строки заслужила в текущем году сахарная свекла, которая росла на 288 гектарах. Накопали 15453 т корнеплодов в зачётном весе. И хотя площади под эту культуру были уменьшены, урожай оказался выше за счет сахаристости. Урожайность составила 514 ц/га, и это – лучший результат в районе. Для уборки в помощь своему свеклоуборочному комбайну “Кляйн” привлекли наёмную технику. Дело не дешёвое, но к 5 ноября сладкие корнеплоды в «Покровском» были выкопаны полностью и сданы на Жабинковский сахарный завод. С утра до ночи на транспортировке трудились, радуясь хорошему урожаю, водители Николай Демянчук, Алексей Савчук, Василий Борщинский, Дмитрий Ничипорук, Андрей Стародубцев. Подкачали только закупочные цены, которые в этом году оказались ниже прошлогодних, вследствие чего хозяйство, перевыполнив план поставок на 500 т, недосчитались около 150 тыс. рублей.

– Это позволит предприятиям перерабатывающей промышленности укрепить свои позиции, – с пониманием говорят аграрии, в очередной раз подтверждая свой профессионализм, любовь к родной земле и искреннее стремление к наращиванию объемов производства сельхозпродукции.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: главный экономист Александр Шевченко, агроном Ольга Мулица, механизаторы Валентин и Федор Марчук на пашне.