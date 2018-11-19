Для буренок новый дом

Жизнь в хозяйстве ОАО «Стригово» ни на минуту не сбавляет рабочего темпа. В деревне Тевли прошла реконструкция молочнотоварной фермы.





– Необходимость ремонта назрела давно, – рассказывает заместитель директора ОАО «Стригово» Василий Трошко. – Чтобы удержать существующую цифру надоев и впоследствии максимально ее увеличить, нужно было улучшить условия содержания дойного стада, а также заменить устаревшее оборудование. План реконструкции был одобрен и поддержан Кобринским райисполкомом.

Работу начали в апреле с асфальтирования участка дороги, ведущего к ферме. Теперь без всяких проблем туда подъезжает любая техника. А в мае, как только буренки отправились на пастбище, начались работы по демонтажу старого холодильного и доильного оборудования, были снесены стойла и внутренние перегородки. Как отмечает Василий Петрович, это – самая сложная и объемная часть работ. После того, как все лишнее убрали, ферма стала напоминать чистый холст, который заполнили всем необходимым.

Доильные установки, система навозоудаления, поилки и стойловое оборудование было закуплено у белорусского производителя ОАО «Дятловская сельхозтехника». На пол настелено специальное покрытие, благодаря которому коровы не будут скользить в доильном зале. Оборудование, которое еще может эксплуатироваться, а это и холодильники, отработавшие всего 3 года, и трубы, и кормовые столы, после ремонта здания снова вернулось в строй.

Так, буренки вернулись в обновленную молочнотоварную ферму, где теперь будут содержаться без привязи. Их количество после ремонта увеличилось с 370 до 400 голов, и теперь они постепенно привыкают к новым комфортным условиям. Благодаря современной технике облегчился труд рабочего персонала.

Благоустраивается и территория фермы. Скоро здесь появится новый забор, площадь будет заасфальтирована.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: (слева направо) Василий Трошко, операторы машинного доения Мария Стружук и Елена Ковальчук, прораб Виктор Медведик.