Залог успеха – системный подход

Работники молочнотоварного комплекса ОАО «Радонежское» в д. Корчицы понимают, что в сельском хозяйстве нет второстепенных дел и результат зависит от того, как каждый сработает на своем месте. О том, как проходят их будни, рассказали главный зоотехник Татьяна Харкович, специалист производственного участка Елена Веремчук и специалист по кормопроизводству Антон Волосюк, который год назад пополнил ряды тружеников хозяйства.





МТК в д. Корчицы – это ухоженный двор, на котором два коровника с привязным содержанием, родильное здание, здание для сухостойных коров и телятник. Общее поголовье хозяйства составляет 3978 голов, на комплексе содержится – 1285, из которых 710 – дойное стадо.

Буренок на пастбища не выгоняют уже несколько лет. Как отмечает Татьяна Иосифовна, это позволяет хозяйству заготовить больше кормов, что положительно сказывается на надоях. Так, за 10 месяцев этого года общий удой от одной коровы составил 5218 кг, что выше показателя прошлого года на 206 кг. Большая работа ведется по повышению товарности молока на комплексе, сейчас она держится на уровне 91,7%. Для увеличения удоя и качества молока специалист Антон Волосюк разделил животных по уровню молочной продуктивности и для каждой группы составил свой рацион. До этого он был у всех одинаковый. Повлияло это и на то, что уже за октябрь 93,7% молока сдали классом «экстра».

Подобную работу наладили и в телятнике, где общий среднесуточный привес составляет 808 г.

– Мы всегда очень тесно сотрудничаем с ветеринарными врачами, которые помогают выявить телят, пригодных на доращивание, – рассказывает Елена Веремчук.

Такой подход дает возможность впоследствии пополнить дойное стадо только самыми здоровыми и крепкими особями. Через два месяца телят переводят из индивидуальных клеток в клетки по 16 особей, опять же сортируя, чтобы каждая группа получала нужный уход и питание.

Качество молока зависит и от оборудования. На обоих коровниках оно было обновлено на доильные установки фирмы «Делаваль» в 2012-2013 годах. Надоенное молоко отправляется в холодильники. Их на комплексе три, в хорошем состоянии, а самый большой шеститонник приобрели два года назад. Молоко быстро и качественно охлаждается и поставляется на Кобринский маслодельно-сыродельный завод.

День за днем, год за годом трудятся работники молочнотоварного комплекса, чтобы у нас на столе были только лучшие молочные продукты.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: (слева направо) Елена Веремчук, Антон Волосюк, Татьяна Харкович.