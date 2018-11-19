В рамках инициативы «Кобрин спасает климат планеты» проходит конкурс статей «Эко дружественный горожанин!»

15 домов экономии



Сбережение энергии или ее экономное расходование – это незамысловатый комплекс правил, который может соблюсти любой хозяин. Однако порой мы забываем очищать чайник от накипи, выключать свет в пустой комнате, перекрывать краны с водой во время длительного отъезда. Сколько тогда нам приходится переплачивать? Это дело не только математики, но и нашего бюджета. А если мы говорим об учреждении, которое объединило в себе пятнадцать жилых домов, тогда нам стоит упомянуть яркие примеры энергосбережения, которыми с нами поделился заведующий по хозяйственной работе Кобринской детской деревни Петр Юрьевич Малендевич.

Освещение – это неотъемлемый элемент нашей жизни. В Кобринской детской деревне присутствует как внутреннее, так и наружное освещение. И для каждого вида нашелся свой способ экономии. При наружном освещении используются лишь энергосберегающие лампы, а это порядка тридцати уличных фонарей. После данной реформы показания электросчетчиков наружного освещения снизились на тысячи единиц. Ранее это было 1829 киловатт в месяц, сейчас же – 61 киловатт. Изменилось освещение и в административном здании: в семи кабинетах все лампы были заменены энергоэффективными. Родители-воспитатели также следуют этому примеру и тоже постепенно заменяют лампочки в домах. Ведь энергосберегающие лампы служат в 10 раз дольше и позволяют экономить семейный бюджет.

В каждом доме детской деревни родители-воспитатели следят за правильным расположением письменных столов в комнатах воспитанников. Наши рабочие места отныне находятся строго напротив окна. Благодаря дневному освещению необходимость в использовании настольных ламп будет отложена вплоть до 20.00 в летнее время и 16.00 в зимнее. Этот факт будет способствовать улучшению зрения детей.

Когда мы говорим об отоплении, мы подразумеваем обогрев дома. Пятнадцать домов Кобринской детской деревни – это пятнадцать семей, в которых живут дети. Обязанность администрации – сделать так, чтобы теплой была не только атмосфера в семье, но и воздух в доме. Именно поэтому Кобринская детская деревня стала участницей проекта тепловой реабилитации жилых домов. Тепловая реабилитация, или тепловизорное, обследование – это яркий пример сохранения тепла, которое способно растрачиваться, создавая небывалые затраты. С этого года в трех домах детской деревни официально будет проводиться обследование с помощью тепловизора. Тепловые изображения дома помогут выяснить, какие места являются причиной сквозняков и исчезновения тепла. Уже пробные снимки показали, как температура одного помещения может иметь несколько показателей. Например, жилая комната имеет температуру воздуха +18̊С, а в ее верхнем углу она равна –6̊С. На практике мы доказали подсчеты, согласно которым около 25% тепла из дома теряется через крышу. Из этого следует дальнейшая изоляция, утепление и ремонт.

Данные мероприятия помогут активно участвовать в энергосбережении на высоком уровне, сохраняя природные ресурсы и бюджет.

Свет и тепло – необходимые элементы современного жилого дома, без них невозможен уют домашнего очага. Однако злоупотребление ими, нерациональное их использование станет губительным для каждого из нас. Давайте уже сейчас учиться экономить. Сбережём тепловую энергию – сбережём климат планеты!

На снимке автора: заведующий по хозяйственной работе Кобринской детской деревни Петр Юрьевич Малендевич знает, как сохранить тепло и сэкономить свет.