







В рамках второго этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» первый заместитель начальника Столинского РОЧС Александр Дульский встретился с трудовым коллективом ОАО «Теребежов-Агро».

Встреча прошла в виде диалога, рабочие задавали интересующие вопросы, а Александр Александрович на них отвечал. Далее спасатель довёл присутствующим информацию о происшедших пожарах на территории области и района, о фактах гибели на них людей. Ознакомил с проходящей в стране акцией, ее целями и задачами.

Работник МЧС рассказал о соблюдении правил пожарной безопасности в быту и на рабочем месте. Вместе вспомнили, что нужно делать при возникновении пожара и других ЧС, разобрали каждую причину возникновения пожаров. В завершении гражданам были продемонстрированы фильмы «Цена мгновения», «Поведение при пожаре».