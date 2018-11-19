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21 ноября православные чтят память архангела Михаила
20.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
21 ноября православные чтят память архангела Михаила и других ангельских сил.
Слово «ангел» на греческом – «вестник». Приставка «архи» указывает на более возвышенное служение Богу.
К архангелу Михаилу принято обращаться в надежде найти защиту от врагов, несправедливых судей. Церковь же почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей.
Один из приходов Жлобинского благочиния – в агрогородке Папоротное – назван в честь архангела Михаила. Сохранилась старая престольная икона этого святого, которую долгие годы тайно берегли у себя сёстры Любовь Береснева и София Рубахова.
С Михайловым днём связаны народные приметы. Так, если 21 ноября ляжет иней, то скоро выпадет много снега, если туман, то надо ждать потепления.
Н. ВОРОНОВИЧ.
На снимке: престольная икона архангела Михаила в Папоротном.
Фото Н. СЕМЕНЦА.
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21 ноября православные чтят память архангела Михаила и других ангельских сил. Слово «ангел» на греческом – «вестник». Приставка «архи» указывает на...
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