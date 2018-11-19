В Свято-Троицком соборе состоялась панихида по жертвам ДТП

Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Этот день учрежден, чтобы напомнить людям о масштабах смертности и инвалидности в результате ДТП, и призвать всех быть осторожными на дорогах.

Память погибших в автокатастрофах в Свято-Троицком соборе молитвенно почтили их родственники и сотрудники ГАИ Жлобинщины.

В завершение панихиды клирик Свято-Троицкого храма иерей Михаил Маркосян призвал горожан быть предельно внимательными за рулем, беречь себя и своих близких, а стражам дорог пожелал терпения и успехов в их нелегком труде, а также благословил их.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

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