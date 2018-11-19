За прошедшие выходные сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1040 нарушений ПДД

За выходные дни 17 и 18 ноября сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1040 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Кристина Котова, 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержаны и отстранены от управления. 125 водителей превысили установленную скорость.

— Инспекторы ГАИ оштрафовали 323 пешехода-нарушителя, из них 188 – за неиспользование фликеров в темное время суток. 23 нарушений ПДД допущено возчиками гужевого транспорта и велосипедистами, — рассказала Кристина Котова.

За выходные дни на Могилевщине зарегистрировано 48 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 26 из них – в областном центре.