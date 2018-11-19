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За прошедшие выходные сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1040 нарушений ПДД

20.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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За прошедшие выходные сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1040 нарушений ПДДЗа выходные дни 17 и 18 ноября сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1040 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Кристина Котова, 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, задержаны и отстранены от управления. 125 водителей превысили установленную скорость.

— Инспекторы  ГАИ оштрафовали 323 пешехода-нарушителя, из них 188 – за неиспользование фликеров в темное время суток. 23 нарушений ПДД допущено возчиками гужевого транспорта и велосипедистами, — рассказала Кристина Котова.

За выходные дни на Могилевщине зарегистрировано 48 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 26 из них – в областном центре.

mogilevnews.by

 

 
 
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За выходные дни 17 и 18 ноября сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1040 нарушений Правил дорожного движения. Как
 
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