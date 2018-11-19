За выходные дни 17 и 18 ноября сотрудники
Как сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде
— Инспекторы
За выходные дни на Могилевщине зарегистрировано 48 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 26 из них – в областном центре.
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За прошедшие выходные сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1040 нарушений ПДД
20.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья
За выходные дни 17 и 18 ноября сотрудники
Как сообщила специалист отделения по агитации и пропаганде
— Инспекторы
За выходные дни на Могилевщине зарегистрировано 48 ДТП с механическими повреждениями транспорта, 26 из них – в областном центре.
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За выходные дни 17 и 18 ноября сотрудники ГАИ на дорогах Могилевской области выявили 1040 нарушений Правил дорожного движения. Как
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