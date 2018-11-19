Лукашенко и Алиев заявили о переходе отношений Беларуси и Азербайджана на качественно новый уровень

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь является новым шагом в выстраивании двусторонних отношений на перспективу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Переговоры президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева состоялись 19 ноября в Минске во Дворце Независимости. Азербайджанский лидер накануне прибыл в Беларусь с официальным визитом.

«Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане», — сказал глава белорусского государства.

Президент подчеркнул, что в Беларуси Азербайджан воспринимают как очень дружественную, братскую страну, с которой хорошие отношения установились на самых разных уровнях.

Александр Лукашенко отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений. Так, за истекший период 2018 года взаимный товарооборот вырос почти в три с половиной раза к аналогичному уровню прошлого года. «Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения», — сказал Президент.

Он тепло приветствовал Ильхама Алиева в Беларуси. «Я рад, что вы приехали к нам. Есть о чем поговорить. Хорошие у нас отношения во всех сферах — и торгово-экономические, и политические, и в военной области. Но есть к чему стремиться, и есть что добавлять к этим отношениям», — сказал глава государства.

Алиев: по всем направлениям сотрудничества с Беларусью мы видим конкретные результаты

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

«Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут. Очень активно развивается промышленная кооперация, также имеет хорошую историю сотрудничество в военно-технической, культурной и образовательной сферах. То есть по всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты», — сказал Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства признался, что очень рад вновь побывать в Беларуси. По его словам, регулярный обмен визитами на высшем уровне свидетельствует о близких и дружественных связях между Беларусью и Азербайджаном — странами, которые имеют общую историю. Сегодня, обратил внимание Президент Азербайджана, сотрудничество между странами вышло на совершенно новый уровень.

«В Азербайджане, когда говорят о Беларуси, вспоминают какие-то события, связанные с нашими двусторонними отношениями, всегда в обществе очень позитивные чувства. Очень важно, что наши дружественные связи также позитивно воспринимаются обществами наших стран. Я знаю, что в Беларуси очень доброе отношение к Азербайджану, а в Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной и одним из самых близких партнеров не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Он отметил, что этому в том числе способствуют личные отношения между лидерами двух стран. «Люди все это видят и ценят то, как мы решаем вопросы, как идем к поставленной цели. Период наших активных отношений в последние годы — это период решения вопросов, по которым мы с вами договаривались», — добавил Президент Азербайджана.

Ильхам Алиев убежден, что его нынешний официальный визит даст возможность не только обсудить и проанализировать итоги двустороннего сотрудничества за прошедший период, но и наметить пути дальнейшего взаимодействия. «Уверен, что мы сегодня примем важные решения», — заявил он. Ильхам Алиев также пригласил Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Азербайджан.

Лукашенко: Азербайджан для Беларуси был и остается надежным стратегическим партнером

«Азербайджан для нас был и остается надежным стратегическим партнером. Мы высоко ценим нашу дружбу и готовы так же искренне и открыто содействовать продвижению интересов Азербайджана в центре Европы», — подчеркнул белорусский лидер.

Александра Лукашенко особо отметил, что в двусторонних отношениях нет закрытых тем для сотрудничества. «Мы никогда не сотрудничали против каких-то стран. Мы все делаем для благополучия наших народов. Скрытых и закрытых тем нет и никогда не будет. Мы искренни и открыты для всего мира», — сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что за четверть века с момента установления дипотношений диалог стран приобрел стратегический характер. «Высокий уровень межгосударственного доверия не случаен. В его основе — давние традиции дружбы белорусского и азербайджанского народов. Это позволяет в конструктивной атмосфере обсуждать даже самые сложные вопросы», — отметил белорусский лидер.

Президент также заверил, что Беларусь настроена на системное и долговременное сотрудничество в торгово-экономической сфере.

«Несмотря на положительную динамику товарооборота с Азербайджаном, его объемы далеки от оптимальных, о чем мы сегодня долго говорили. Мы видим потенциал для их увеличения», — заключил он.

Обсуждается возможность азербайджанских инвестиций в модернизацию ОАО «Гродно Азот»

«Совсем недавно в Турции вы построили нефтеперерабатывающий комплекс. Будем рады приходу азербайджанских инвесторов в Беларусь и готовы к серьезному взаимодействию в стратегических отраслях. В настоящее время обсуждается возможность инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана в модернизацию ОАО «Гродно Азот», — сказал глава белорусского государства.

«Мы приветствуем такие устремления», — отметил Александр Лукашенко.

Кроме того, Президент Беларуси считает, что значительный резерв имеется в транспортно-логистической сфере. Например, в железнодорожном сообщении, в том числе в рамках создания международного транспортного коридора «Север — Юг» и инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». «Так или иначе вы (Азербайджан. — Прим. БЕЛТА) в эти проекты уже втянуты», — добавил он.

Беларусь и Азербайджан совместно выходят на рынки третьих стран

Глава белорусского государства отметил, что у стран заложена основа для широкой производственной кооперации. «Достойный пример такой работы продемонстрировали флагманы белорусского машиностроения — МТЗ и МАЗ, а также Гянджинский автомобильный завод. В Гяндже уже собраны более 10 тыс. тракторов и 3,5 тыс. единиц автомобильной техники. Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества — совместному освоению рынков третьих стран», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в высокой степени готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов.

«Именно за подобными инициативами будущее, и на них нужно делать акцент», — уверен белорусский лидер.

По словам Президента, также есть перспективы по таким направлениям, как поставка и сборка в Азербайджане электробусов, лифтов, зерноуборочных комбайнов и другой сельхозтехники. «Мы ждем, когда вы откажетесь от американских и немецких комбайнов. Эта практика для нас знакома: как только такой комбайн выходит из строя — надо платить столько же за запчасти и прочее. Поэтому мы когда-то были вынуждены принять решение о производстве собственных комбайнов, и не ошиблись. Думаю, что мы еще победим и в этом секторе. И мы готовы создать совместное производство этой техники у вас и работать больше даже на третьи страны», — заявил Александр Лукашенко.

Глава белорусского государства высказался и за расширение контактов в аграрной сфере, увеличение взаимных поставок продовольствия.

«Наша молочная, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия пользуются спросом у азербайджанского потребителя. Международная торговля — это дорога с двусторонним движением. Поэтому есть заинтересованность в увеличении присутствия ваших товаров на белорусском рынке», — сказал Президент.

В этой связи он отметил работу в Беларуси Торгового дома Азербайджана: «Это — будущее. И перспектива развития этой сети — переход в областные центры».

Александр Лукашенко отметил, что соответствующую продукцию из Азербайджана покупают не только граждане Беларуси. «Здесь огромное движение в связи с украинскими событиями. Все потоки пошли через Беларусь. Огромный спрос на азербайджанскую продукцию. Тем более азербайджанцы лучше всех умеют торговать. Нам надо учиться у вас, как это делать», — сказал Президент.

Он приветствовал открытие в Минске в прошлом году Торгового дома Азербайджана и подчеркнул, что данному проекту оказывается максимальное содействие, белорусская сторона намерена далее поддерживать предложения, направленные на сбалансированный рост товарооборота.

Перспективным глава государства считает и создание совместных предприятий в фармацевтике, а также координацию усилий в сферах информационно-коммуникационных технологий, науки и культуры. «Мы настроены продолжать подготовку кадров для Азербайджана (в нужном для вас объеме по любым специальностям), в том числе обучение ваших спасателей в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси», — заверил Александр Лукашенко.

«Традиционно тесные и активные двусторонние контакты поддерживаются между сотрудниками правоохранительных структур, органов социальной защиты, агрокомплекса, сфер связи и информатизации», — продолжил белорусский лидер.

Он также поблагодарил Азербайджан за сотрудничество с Дирекцией II Европейских игр, помощь и поддержку в вопросах организации состязаний в 2019 году.

Беларусь предлагает свое участие в инфраструктурных проектах в Азербайджане

«Мы готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Азербайджане: строительстве новых железных дорог, морских портов, логистических центров», — сказал глава белорусского государства.

Многое можно сделать вместе и в транспортно-логистической сфере, уверен белорусский лидер.

В целом Александр Лукашенко охарактеризовал состоявшиеся переговоры с Ильхамом Алиевым как продуктивные, в ходе которых подтвержден стратегический характер, отсутствие проблем в двусторонних отношениях, а также наличие доброй воли и устремления на сотрудничество. «Я очень ценю доверительную и искреннюю атмосферу встреч с моим коллегой. Мы открыто и продуктивно обсуждаем все без исключения вопросы международной повестки дня», — подчеркнул Президент Беларуси.

По его словам, в ходе переговоров основное внимание уделялось успешному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Достигнуты договоренности, которые послужат дополнительным импульсом для его наращивания.

Отличным примером взаимовыгодного сотрудничества Президент назвал работу Гянджинского автомобильного завода, на котором за одиннадцать лет уже собрано более 10 тыс. тракторов «Беларус» и специальной техники на их базе. Предприятие также выпустило более 3,5 тыс. автомобилей и прицепов МАЗ. «Локализация составляет уже почти половину. Это красноречиво говорит о больших возможностях азербайджанской промышленности и ее высоком кадровом потенциале», — заметил Александр Лукашенко.

«И с удовольствием сегодня узнал, что первые белорусские зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш» приходят в Азербайджан наряду с приобретаемыми вами американскими и немецкими», — добавил глава государства.

Говоря о реализации совместных проектов, Президент обратил внимание на важность экспортных поставок в третьи страны. В этом направлении предприятия Беларуси и Азербайджана уже работают, реализуя общий проект по сборке тракторов в Турции. «Это важное и перспективное направление, которое мы будем развивать. И оно стало возможным благодаря позиции Президента Азербайджана», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил интерес белорусской стороны к азербайджанским инвестициям и высококачественной продукции.

Президент Беларуси видит резервы сотрудничества в здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте и туризме. «Реализация достигнутых сегодня договоренностей позволит совсем скоро превратить наши намерения в конкретные дела. Например, уже ведется работа по созданию в Азербайджане совместного предприятия по выпуску белорусских лекарств. Абсолютно убежден — не за горами реализация и других масштабных и интересных проектов», — сказал глава государства.

«Между нашими странами нет нерешенных вопросов и закрытых тем для обсуждения. Беларусь и Азербайджан навсегда останутся надежными стратегическими партнерами. Убежден, что традиционно продуктивное сотрудничество, взаимная поддержка будут и впредь отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений», — резюмировал Александр Лукашенко.

Лукашенко и Алиев заявили о переходе отношений Беларуси и Азербайджана на качественно новый уровень

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Минске приняли совместное заявление. В документе говорится о том, что имеет место переход на качественно новый уровень отношений дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям XXI века, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном отвечает коренным интересам народов обеих стран.

В совместном заявлении отражены не только общие подходы к ряду внешнеполитических вопросов и взаимной поддержке на международной арене, но и уделено значительное внимание магистральным направлениям экономического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В частности, стороны выразили готовность развивать и укреплять сотрудничество в области транспортно-логистических коммуникаций, способствовать созданию и обеспечению благоприятных условий для осуществления транспортных операций, в том числе в рамках участия в инициативе экономического пояса Шелкового пути, международном коридоре «Север-Юг» и других транзитных маршрутах.

Беларусь и Азербайджан также будут максимально способствовать реализации экономического потенциала обеих стран, увеличению объемов взаимной торговли, развитию кооперации в машиностроительном секторе, в области строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также других отраслях, в том числе инновационной сфере. Кроме того, стороны поддерживают дальнейшее развитие взаимодействия между финансовыми и банковскими структурами, реализацию совместных инвестиционных проектов, прямое сотрудничество на уровне регионов и хозяйствующих субъектов.

«Стороны будут всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимодействие в научной, образовательной и культурной областях, в сферах высоких технологий, здравоохранения, туризма», — говорится в совместном заявлении президентов.

Выразив признательность за гостеприимство и сердечный прием, Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Азербайджан.

В присутствии глав государств также был подписан ряд двусторонних документов о развитии взаимодействия в конкретных сферах. В их числе межправительственное соглашение о сотрудничестве в области миграции, соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности между Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством внутренних дел Азербайджана.

Заключено также соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства Азербайджана о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольствия.

Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Беларуси и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.

Еще один меморандум о взаимопонимании — между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Скреплен подписями сторон протокол намерений о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Подписан также комплексный план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана от 17 октября 2006 года.

Кроме того, состоялась церемония гашения совместного почтового проекта Беларуси и Азербайджана, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений.

После завершения официальных переговоров главы государств обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил Ильхаму Алиеву натюрморт с изображением плодов гранатового дерева и книгу «Спадчына Беларусi». В свою очередь высокий гость презентовал главе белорусского государства традиционный азербайджанский ковер.

Беларусь готовится поставить в Азербайджан новую партию военной техники

Сегодня по итогам переговоров двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

«В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси», — рассказал Ильхам Алиев. По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Беларусью в этой сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная.

«Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению», — заявил Президент.

Алиев поблагодарил Беларусь за позицию по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе

«Я хотел бы выразить благодарность от себя и азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, — сказал Ильхам Алиев. — Мы благодарны Беларуси за такую объективную позицию по вопросу, который чрезвычайно важен и для нас, и для всего региона».

Свою позицию президенты Беларуси и Азербайджана отразили в подписанном по итогам переговоров совместном заявлении. В документе говорится, что «стороны, ссылаясь на усилия, продолжающиеся в рамках ОБСЕ, а также на деятельность Минской группы, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, подчеркивают необходимость активизации дальнейших шагов в этом направлении».

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко в совместном заявлении также подчеркнули важность скорейшего мирного урегулирования конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего суверенного равенства государств, нерушимости границ, территориальной целостности, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ.

Беларусь и Азербайджан поддерживают друг друга на международной арене — Алиев

«Мы активно взаимодействуем в международных организациях. Мы поддерживаем друг друга по всем вопросам, и эта поддержка носит, я бы так сказал, автоматический характер, даже без обсуждений, консультаций, согласований», — сказал Ильхам Алиев.

Он добавил, что Беларусь и Азербайджан также поддерживают друг друга в тех объединениях, участником которых является одна из стран. «Это тоже естественно. Так же, и когда мы обсуждаем вопросы международной политики, международных отношений, региональной проблематики, вопросы, связанные с международной безопасностью», — обратил внимание Президент.

«Сегодня уровень наших отношений именно такой, который позволяет открыто обсуждать любые вопросы», — подчеркнул глава государства.

Азербайджан намерен открыть торговые дома в областных центрах Беларуси

О таком решении на встрече с представителями СМИ заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам главы белорусского государства, товары из Азербайджана широко представлены в Торговом доме. «Отмечу, что они пользуются популярностью у белорусских покупателей. Поэтому Президент Азербайджана принял решение о расширении этой сети на областные центры», — сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Ильхам Алиев признался, что, посещая Торговый дом Азербайджана, был обрадован созданию уголка его страны в живописном районе белорусской столицы. По его словам, благодаря этому объекту белорусы смогут узнать о достижениях Азербайджана. «Наша продукция уже вышла на белорусский рынок и пользуется хорошим спросом, — отметил Президент. — Мы намерены продвигать наши товары на рынок Беларуси».

Он сказал, что страны давно развивают полномасштабную промышленную кооперацию. В пример глава государства привел организацию в Азербайджане сборочного производства тракторов «Беларус», где с 2007 года выпущено более 10 тыс. единиц техники.

«Это создает в Азербайджане новые рабочие места, уже создало новую отрасль промышленности. Это потянуло за собой увеличение нашего промышленного потенциала, а также создало возможность для белорусских производителей поделиться опытом с нами, продвигать свою продукцию. И сейчас она уже выходит на рынки третьих стран, — обратил внимание Президент. — Мы сегодня договорились об аналогичном подходе в производстве комбайнов. Так что идет полномасштабная промышленная кооперация с очень высокой степенью эффективности».