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Акция «Меняй сигарету на монету!» прошла в Бресте

20.11.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках Всемирного дня некурения и профилактики онкологических заболеваний в городе Бресте проводилась информационно-просветительская акция «Меняй сигарету на монету!», организованная специалистами Брестского областного ЦГЭиОЗ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60776.php

Акция «Меняй сигарету на монету!» прошла в Бресте

У главного входа в Центральный универмаг волонтеры Брестского ГК ОО «БРСМ» и Православного молодежного движения Брестской епархии в защиту традиционных семейных ценностей «Настоящая жизнь» предлагали брестчанам отказаться от сигареты в пользу сладкого подарка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60776.php

Акция «Меняй сигарету на монету!» прошла в Бресте

В это же время проводилось анкетирование участников и распространение информационно-образовательных материалов по аспектам здорового образа жизни, профилактике курения, онкологических заболеваний и др.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60776.php

Акция «Меняй сигарету на монету!» прошла в Бресте

Несмотря на пасмурную погоду, мероприятие задало настроение горожанам. Ведь приятно было получить кусочек «гормона радости» в виде шоколадной монетки взамен сигареты. А это, хоть и маленький, но шаг к здоровью. Ведь одна выкуренная сигарета стоит человеку 14 минут жизни, а за день – более 4 часов. Акция «Меняй сигарету на монету!» – это как призыв задуматься о более важных человеческих ценностях, о своем здоровье и здоровье своих близких, отказавшись от этой пагубной привычки.

 
Теги: Брест
 
 
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В рамках Всемирного дня некурения и профилактики онкологических заболеваний в городе Бресте проводилась информационно-просветительская акция «Меняй сигарету...
 
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