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Состоялось открытие нового профилактического проекта «В защиту жизни!»

20.11.2018 10:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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13 ноября на базе Брестского государственного торгово-технологического колледжа состоялось открытие нового профилактического проекта «В защиту жизни!». Проект утвержден заместителем председателя Брестского облисполкома Величко О.И.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60775.php

Состоялось открытие нового профилактического проекта «В защиту жизни!»

Для организации и проведения консультативно-образовательных и информационно-мотивационных мероприятий вовлечены главные управления по образованию и здравоохранению Брестского облисполкома, Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Информационную поддержку оказывают управление внутренних дел и Брестская епархия.

Цель мероприятия: формирование у учащейся молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, исключающего суицидальные риски, любые формы саморазрушительного поведения, связанного с употреблением алкоголя, наркотических и психотропных веществ, табакокурением и искусственными абортами.

Запуск масштабного проекта имеет вполне обоснованные причины: сегодня наблюдается увеличение алкогольной, табачной и наркотической зависимостей среди молодежи, нарушения репродуктивного здоровья, раннее начало половой жизни, ранняя беременность, заражение инфекциями, передающихся половым путем и депрессия. Это все представляет реальную угрозу для полноценной жизни в будущем.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60775.php

Состоялось открытие нового профилактического проекта «В защиту жизни!»

Неутешительна и статистика. По состоянию на 1 сентября 2018 года на наркологическом учете по поводу употребления алкоголя с вредными последствиями находится около 2 тысячи несовершеннолетних, порядка 30 подростков наблюдаются как потребители психоактивных веществ с вредными последствиями.

За 9 месяцев текущего года в Брестской области несовершеннолетними совершено 8 суицидов и 21 парасуицид.

Проекты разной направленности с 2017 года успешно реализуются на базе учреждения общего среднего образования. Новый проект «В защиту жизни!» направлен на работу с учащимися учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

По словам Просмыцкого Юрия Николаевича, начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома, именно учащиеся учреждений профессионального образования мало охвачены информационно-пропагандистской работой. Подростки, вырвавшись из-под родительской опеки с легкостью поддаются чужому влиянию, перенимают неправильные формы поведения и ложные стереотипы, и тем самым оказываются социально дезориентированными.

Поэтому, в течение 2018–2019 учебного года в рамках проекта «В защиту жизни!» планируется проведение консультативно-образовательных, информационно-мотивационных мероприятий во всех учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования Брестской области. На протяжении всего учебного года специалисты Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья будут оказывать информационно-консультативную поддержку специалистам учреждений профессионального образования.

В день старта проекта на базе Брестского торгово-технологического колледжа была организована информационная встреча учащихся, педагогов социальных, психологов со всеми координаторами данного мероприятия: руководителями и специалистами Брестского областного ЦГЭиОЗ, областных организаций здравоохранения, главного управления по образованию и управления по наркоконтролю и противодействию людьми УВД Брестского облисполкома, Брестской епархии.

Заряд позитивной энергии подарила агитбригада Брестского государственного медицинского колледжа своей программой «Здоровью – да! Болезни – НЕТ!».

Информационно-познавательная программа для участников этого мероприятия началась с просмотра видеофильмов по профилактике употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, табакокурения, суицидов, которые прокомментировали специалисты: врач-психотерапевт Брестского областного наркологического диспансера, представители Брестской епархии и управления по наркоконтролю и противодействию людьми УВД Брестского облисполкома.

Все время проведения мероприятия в фойе второго этажа каждый желающий мог измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, ознакомиться с информационно-образовательными материалами по вопросам профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ, алкоголя, табачных изделий, профилактике абортов, получить консультации психолога и психотерапевта.

Также учащиеся смогли поучаствовать в мозговом штурме «10 аргументов в пользу жизни», принять участие в дискуссии на тему целомудрия и верности, почитания старших в укреплении института семьи и пройти психологическое тестирование на уровень эмоционального напряжения, что позволит достичь большего эффекта в достижении обозначенной цели профилактическим проектом.

В холле первого этажа для участников была организована работа выставки «Человеческий потенциал Отечества: традиционная нравственность и семейные ценности», где состоялась презентация образовательного проекта по профилактике абортов и зависимостей, пропаганде семейных ценностей.

Для руководителей, педагогов социальных, психологов учреждений профессионального образования врачи-психотерапевты, психологи организаций здравоохранения, специалисты кадровой и идеологической работы управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области провели обучающие семинары. Их цель – оказание практической помощи в проведении информационных мероприятий в рамках реализации проекта «В защиту жизни!» в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.

В ходе общения с учащимися предложена анкета с целью изучения их отношения к здоровому образу жизни, а с учетом полученных результатов будут скорректированы информационно-образовательные и консультативные мероприятия в учреждениях профессионального обучения.

 
 
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13 ноября на базе Брестского государственного торгово-технологического колледжа состоялось открытие нового профилактического проекта «В защиту жизни!». Проект...
 
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